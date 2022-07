Sant Martí 2022 ja és aquí! Després d’una llarga espera de dos anys per sentir-les de nou, la població guaitava emocionada esperant l’inici de les festes. Es respirava un ambient d’il·lusió per reprendre la celebració després del cicle iniciat amb Sant Joan i poder tornar a gaudir dels cavalls as Mercadal. Tot i la calor que hi havia als moments previs al primer toc de fabiol, res no va impedir que el carrer Major s’omplís de gent que volia viure aquest instant.

Moments abans de les cinc, hora prevista del primer toc, es van tirar petards per fer créixer l’ambient festiu i els que guaitaven devora l’Ajuntament, protegits amb capells i ulleres de sol, s’animaren a cantar. A les 17:02 hores es va sonar la tonada a l’Ajuntament, donant inici a l’esperada celebració. «Que comenci la festa!», va ser la frase que va pronunciar el fabioler Francesc Gomila Pons. Sant Martí suposa l’inici de l’intensa temporada de les festes dels pobles a l’Illa. «Pell de gallina», «m’ha sortit la llagrimeta amb el primer toc»... són algunes de les expressions escoltades en aquest moment. Una marea de mòbils es va alçar per immortalitzar l’instant. Cavalls i gegants Llavors va començar el replec. Tothom que va poder gaudir del moment es trobava molt emocionat. Al mateix temps, a ritme de la Banda de Música des Mercadal, dirigida per Litus Arguimbau, dansaven els gegants que van recórrer els carrers principals del poble. Els primers bots dels cavalls van ocórrer a les 17:14 hores. Tot i estar cercant espais d’ombra per la intensa calor, ja hi havia centenars de persones que aguantaven les altes temperatures per no perdre’s els primers instants de Sant Martí. A les sis es va efectuar el replec del caixer capellà Joan Francesc Camps Serra a la plaça de l’Església. Seguidament la comitiva es trobava al carrer Terreno número 12 per anar a cercar el caixer batle, Jordi Pons Burillo, i dirigir-se a l’Ajuntament per rebre el bastó de la mà de Francesc Ametller, alcalde del municipi. El batle va poder assistir a la celebració de manera moderada després d’haver estat a finals del mes de juny a l’UCI de l’hospital per haver tingut covid. Després de rebre el bastó, la comitiva va recórrer els carrers del poble fins arribar a la plaça de la Constitució, on a les set estava previst començar el tradicional Jaleo, allà esperava una gran massa de gent feliç per la tornada de les glorioses festes del patró del poble, Sant Martí.