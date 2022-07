La processó marítima de la Mare de Déu del Carme va tornar a celebrar-se aquest dissabte per segon any consecutiu al port de Maó, després d’haver-se suspès el 2020 per la pandèmia de la covid-19, mentre que a Fornells la tradició marinera va recuperar tambñe aquest dissabte la seva esplendor després de dos anys d’absència. Per altra banda, aquest diumenge tindrà lloc la processó del Carme a Ciutadella.

L’administrador diocesà Mn. Gerard Villalonga va presidir la missa solemne a l'Estació Naval. Foto Josep Bagur Gomila A Maó, l’administrador diocesà Mn. Gerard Villalonga va presidir la missa solemne celebrada a l’exterior de l’Estació Naval, organitzada per la Comandància Naval, que va donar pas a la processó marítima pel port, amb l’organització del Club Marítim de Maó. Des de la Base Naval, les embarcacions van partir cap a la cara nord de l’Illa del Rei, seguint per l’Illa Plana, el Llatzeret, Calesfonts, cara sud de l’Illa del Rei, moll d’Autoritat Portuària i arribada a la Base Naval. La processó es va realitzar seguint unes estrictes normes de seguretat marítima, per evitar qualsevol incidència. La comitiva estava encapçalada per dues embarcacions de seguretat i salvament, amb altres dues a cada costat de la processó. A continuació, navegaven les embarcacions pesqueres i una patrullera, les golondrines i embarcacions de tamany més gran; les embarcacions menors i, finalment, les petites embarcacions. Fornells també va celebrar la festivitat de la Mare de Déu del Carme. Foto Confraria de Pescadors de Fornells Fornells Per altra banda, l’església de Sant Antoni Abat, a Fornells, va acollir la celebració de la missa a càrrec de Josep Lluís Ponsetí amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu del Carme. Seguidament, la comitiva va traslladar a peu la imatge de la Mare de Déu pel carrer Major, plaça de s’Algaret i al moll devora la benzinera, des d’on va començar la processó marítima, que va fer el seu recorregut fins a la bocana del port, on es va llençar el ram de flors. En aquesta ocasió, la coincidència de la processó marítima amb el dissabte de les festes patronals de Sant Martí va motivar que no es comptés amb la participació dels pescadors des Mercadal.