El pròxim dia 16 de setembre s’inaugurarà la XIII Mostra de Cuina Menorquina que es perllongarà durant disset dies i en què els restaurants participants donaran a conèixer el potencial gastronòmic de l’Illa, en una experiència que combinarà les receptes tradicionals i una cuina innovadora elaborada amb producte local i de temporada.

Els restaurants oferiran dos menús, un ‘menú mostra’ a un preu de 20 euros, IVA inclòs i beguda a part, i un ‘menú gastronòmic’ amb el preu i el format lliure. Aquest esdeveniment gastronòmic està organitzat per Menorca Restauració, CAEB i Agenciacom, i compta amb el patrocini de Fundació Foment del Turisme de Menorca i Baleària.

Tots els restaurants de l’Illa podran participar en la Mostra de Cuina Menorquina, per la qual cosa tenen fins al 2 de setembre per formalitzar la seva inscripció, que té un cost de 100 euros més IVA per als restaurants associats a Restauració Menorca i de 200 euros per als no associats més IVA.

Durant l’acte de presentació de la Mostra de Gastronomia, que va tenir lloc ahir a l’hotel rural Son Granot, des Castell, el director general d’AgenciaCom, Antoni Martorell, va destacar que la Mostra de Cuina Menorquina donarà l’oportunitat de tastar els productes de la gastronomia de Menorca, illa que enguany ostenta la distinció de Regió Europea de la Gastronomia que s’ha guanyat a pols per la seva capacitat de combinar el producte local amb l’excel·lència dels bons cuiners».

El president de Restauració Menorca, José Bosch, va subratllar que es tracta de la tretzena edició d’aquesta mostra gastronòmica i va expressar el seu desig de millorar la participació de l’edició de l’any passat, perquè els residents i turistes tenguin l’opció de trobar una oferta àmplia i diversa.

La directora insular d’Economia, Pilar Pons, va destacar el fet que Restauració Menorca i CAEB són els organismes pioners del moviment que ha fet que l’Illa sigui Regió Europea de la Gastronomia.

Finalment, els assistents a l’acte van poder degustar els productes locals d’Almacenes JJCarreras, a més de la seva vedella Wagyu Menorca, i la cervesa Magna-San Miguel.