El nuevo lujoso hotel de Meliá en Sant Tomàs, el Villa Le Blanc, que abrió las puertas la semana pasada, ya acoge a los primeros rostros famosos del panorama internacional.

Una de las primeras celebrities en estrenar el hotel ha sido la modelo y bailarina británica, Danielle Peazer que no ha dudado en colgarlo en su cuenta de Instagram para divulgarlo ante sus más de un millón de seguidores.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Danielle (@daniellepeazer)

Danielle Peazer (35 años) fue pareja durante tres años de Liam Payne (28 años), uno de los cantantes del conocido grupo One Direction. El artista y la bailarina se conocieron en 2010 en el programa musical ‘The X Factor’ y dejaron la relación en 2013 en pleno apogeo de la carrera del cantante de One Direction.

Y precisamente hace un mes saltaron los rumores de que podrían haber retomado la relación, nueve años después de su ruptura, al verlos juntos salir cariñosamente de una discoteca. E igual en este sentido se deben interpretar los mensajes publicados en Instagram por Danielle Peazer en su estancia en el hotel de Sant Tomàs: «Sin bolígrafo ni papel, pero sigo llamando tu atención» o «Cariño, realmente pareces la esposa de un multimillonario».

View this post on Instagram Una publicación compartida de Danielle (@daniellepeazer)

Sea como sea, la bailarina ha aprovechado su estancia en Menorca y no solo ha estado en el lujoso hotel, ya que también ha realizado una excursión en barco, ha salido de cena por Calesfonts o ha visitado la galeria de Hauser & Wirth.

Se trata de la primera cara conocida que se hospeda en el nuevo hotel de Melià, pero seguro que no será la única de este verano de este lujoso complejo, que se abrió el viernes de la semana pasada, aunque no se inaugura oficialmente hasta el 28 de julio. Un hotel, que cuenta con 159 habitaciones, cuyos precios no son aptos para todos los públicos, ya que oscilan entre los 750 euros y los 1.200 euros la noche.