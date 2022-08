Contenció en la celebració del Jaleo d’Ases des Migjorn

El Jaleo d’Ases des Migjorn Gran 2022 va ser, ahir, diferent dels d’anys anteriors. La contenció va ser la tònica general, perquè, al cap i a la fi, es tractava de demostrar que es podia fer un jaleo sense que els animals passessin pena.

Les instruccions es van veure clares des del principi: els ases no boten i, per tant, no se’ls ha de fer botar. De fet, qualque intent per part del públic d’aixecar les potes va ser ràpidament avortat pels menadors.

L’Ajuntament tenia clar que enguany el Jaleo d’Ases estaria en el punt de mira de molts, i ja al programa de festes reclamava a la població el màxim respecte pels animals. I es va aconseguir, quasi per complet. Només al final, a la volta de les canyes, almenys tres dels deu animals que participaven en la festa, van demostrar signes d’estrès, intentant sortir de la plaça —un d’ells ho va aconseguir, sense ‘caixer’, aprofitant que aquest era dalt la tarima recollint la canya— i els menadors es van haver d’esforçar per frenar-los i dirigir-los, com van poder, cap al carrer de sortida.

Durant les tres voltes (dues de jaleo i la de les canyes) es van substituir els bots per estropades als genets. I eren deu, entre al·lots i al·lotes, disfressats de bisbe, de lluitador de lluita lliure mexicana, de futbolista o de princesa, tots sense sella i amb els de baix intentant descavalcar-los.

A diferència d’altres ocasions, el jaleo va ser més ràpid. El fabioler va entrar a la plaça a les 20.10 hores, i al cap de mitja hora, entregaven les darreres canyes. I abans, la Banda de Cornetes i Tambors, primer, i la Municipal de Música, després, havien amenitzat el capvespre amb sengles cercaviles, amb els músics vestits com els personatges de Blancaneus i els seus nanets. La festa va acabar amb la darrera revetlla de les festes, a Sa Plaça, amb Fandango All-Stars i Pele Punkautor.