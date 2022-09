El més popular de les festes per viure l’ambient de carrer, les trobades i sopars de grups i associacions de veïns, s’han celebrat entre divendres i aquest dissabte. Taules amb menjars i plats típics, o torrada, que han estat amenitzades per grups de música de tots els estils i que han posat la nota de color d’aquests dos vespres a la ciutat de Maó.

També el ball i diferents actuacions, o karaoke, on la gent ha pogut gaudir cantant, han estat protagonistes. Sopars i diversió per a totes les edats, des de la música de djs com Dave-San, a la bulla del teatre de las Chachas Sense Fronteres. Gegants i passacarrers, la Banda de Cornetes i Tambors de Maó, jocs infantils i l’actuació de Javier el Mag, que va fer el seu espectacle al Camí de ses Vinyes, on també va actuar Fusiona-2.

Grups i diversió

As Molí des Pla van fer una ballada popular, amb es Gall de sa Pastera, i sopar de sobrassada, botifarró, salsitxes i coca amb xocolati. L’actuació de Dj Chicha, o final de festa amb Black Pearl i el ball amb els Menorquins amb Ritme han estat altres de les actuacions que han posat ambient de festa a aquests sopars entre veïns que tothom esperava.

L’excusa perfecta per sortir al carrer, per trobar als coneguts, per viure-ho també en família i poder compartir el més autèntic de les relacions entre la gent de la vila. Trobades que han servit també per a l’intercanvi intergeneracional, donat que hi havia gent de totes les edats. I el moment també per poder celebrar tot allò que va quedar ajornat, especialment, en el grup de persones grans. El ball, els riures i les cantades, al voltant de plats de tota mena, van ser indicadors de l’alegria i la importància de retrobar aquests moments de la vida comunitària.