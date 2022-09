Un gran grup de gent es va congregar ahir a la Plaça de la Constitució de Maó per començar la romeria cap a l’Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, recuperant la tradició de fer allà l’ofrena floral, que forma part de l’origen de les festes.

Amb els carrers ja ben engalanats i respirant l’ambient festiu, la majoria de persones, a peu, i molts, dalt cavall, en carros o galeres ben decorades, van començar aquest recorregut per diferents carrers de la ciutat, amb el suport del Grup Folklòric Es Rebost i el Grup de Cavallers de Maó, que col·laboren en la feina d’organització d’aquest acte des de fa més de deu anys. És així com es recuperava el més genuí de les festes, amb un poble il·lusionat per formar-ne part i integrant-se en la tradició. Moltes persones vestides de menorquins i menorquines del segle XVIII, amb la vestimenta típica de la gent del camp, petits i grans, tothom vivia amb cares alegres aquest passeig cap a l’ermita. El ball i les cantades del Grup Folklòric Es Rebost, amb bandúrries, guitarres o violins, que aquest any venia acompanyat per una altra agrupació folklòrica, els Aires de Monti-sion, convidats des de Porreres, Mallorca; els Gegants de Llucmaçanes i la Banda de Música de Maó amenitzaven aquesta romeria, que s’aturava pels carrers per gaudir en calma de les notes de la música i dels passos dels balladors, i per fer gaudir alhora a la gentada que s’ho mirava.

El Cós de Gràcia, ple d'ambient festiu | Gemma Andreu

El Grup de Cavallers de Maó s’encarregava d’ordenar la desfilada d’animals i els carruatges, alguns d’ells, estirats per ponis i conduïts per fillets. Un cop arribats a l’ermita, sortint del centre del poble pel carrer Cos de Gràcia, els esperava el rector, Joan Miquel Sastre. Era el moment que la gent feia l’ofrena a la Mare de Déu de Gràcia dels rams de flors, i on va tenir espai un intercanvi de balls entre els dos grups folklòrics.

Ballada folklòrica

Es Rebost va cantar i ballar aquí la seva versió de la melodia del Fandango de Sant Climent, amb una lletra dedicada a la Mare de Déu de Gràcia. El grup de Porreres, per la seva part, va fer la Jota de Ferreries. Aquest grup mallorquí era la segona vegada que venia a Menorca. Fins a 30 persones es van desplaçar de l’illa veïna per participar en aquesta romeria.

L’ambient festiu que es va viure i la gran concentració de gent van donar compte de les ganes que té el poble de Maó de reviure les seves festes patronals, amb tota l’essència de la tradició.