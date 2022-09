A diferència d’anys anteriors, en què l’afluència a les Corregudes havia baixat bastant, enguany el darrer acte amb cavalls ha reunit una gran quantitat de gent, amb milers de persones concentrades, especialment, en el segon tram del Cos de Gràcia, on els genets acostumen a esperonar més els animals.

Igual com la resta d’actes durant les festes, el de les Corregudes va ser ben puntual. A l’hora prevista, a les 18.45, una trentena de cavalls reunits a la plaça de la Conquesta van partir en direcció al Cos. Entre ells hi eren els membres de la Junta de Caixers, encapçalats pel fabioler, Lito Vinent.

Era molta la gent que esperava els cavalls al Cós. Allà, per megafonia, es recordaren les mesures de seguretat en català, castellà i anglès, tot apuntant que les carreres no eren una competició, sinó simplement una demostració.

Vuit parelles

Dels cavalls que configuraren la qualcada, setze van ser els que van córrer. La primera de les vuit parelles que va participar van ser el caixer casat, Ignacio Benítez, i la caixera fadrina, Emma Benítez, pare i filla. Idesprés d’ells ho van fer Víctor Escandell i Ignacio Cecilio, Eliseo Llabrés i Joana Cardona, Noa i Lina, Biel Sans i Naharro, Mel Gisbert i Toni Vinent, Nadia Callejas i Toni Melià, Miro Rodrigo i Javi Moll, i Rafel Carreras i Rojas.

Els participants van rebre una canya verda en haver acabat | Josep Bagur

En tot el recorregut hi havia distribuït nombrós personal de Protecció Civil i de la Policia Local, encarregats de controlar el públic i d’avisar del pas dels cavalls amb senyals sonors. També hi havia el so del tambor i el fabiol, que acompanyava la galopada, encara que no en totes les carreres va sonar el fabioler.

Com és habitual, la majoria de corredors van galopar lentament en el primer tros del carrer, on no hi havia arena, i arribat a l’encreuament amb el de Ramon i Cajal, on ja hi havia terra, ho van fer més ràpidament.

Després de les Corregudes ja només hi quedava el darrer caragol pels carrers del centre, i el darrer toc de fabiol, que va tenir lloc quan passaven pocs minuts de les nou del vespre. Era així com acabaven els actes protocol·laris de les festes de Gràcia 2022, donant pas a la revetlla que va anar a càrrec de Fraggles.