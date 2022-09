«Has de dissenyar un robot teledirigit creat amb peces de Lego que atengui les necessitats de cada visitant de la platja». Aquest és el repte que van haver de resoldre tres alumnes del CEIP Àngel Ruiz i Pablo a la final nacional de la World Robot Olympiad, una competició de robòtica educativa d’àmbit internacional que es va celebrar el passat cap de setmana a Jaén.

Vicent Marí, Roser Fortuny i Iván Preto, que cursen cinquè de primària a l’escola des Castell, van resoldre en equip totes les missions que els van presentar damunt del tauler de joc amb tant d’èxit que van acabar ocupant el segon lloc del pòdium en la seva categoria, anomenada RoboBasic i destinada als estudiants d’entre sis i dotze anys.

Salvar un banyista que s’ofega, proporcionar informació a un turista, donar un tub de crema solar a una persona que s’ha cremat, trobar una càmera i tornar-la al propietari, atendre un visitant que s’ha indisposat i, per últim, aparcar el robot a la casella final. Aquestes són les missions que, en un temps màxim de dos minuts, van haver de resoldre els tres estudiants menorquins.

Els participants van haver de resoldre les missions que els van presentar damunt del tauler de joc en dos minuts

Tot i que l’inici del repte els va costar, els tres alumnes del CEIP Àngel Ruiz i Pablo li van fer les rectificacions adients al seu robot creat amb peces de Lego i van aconseguir una remuntada amb un final victoriós. De fet, encara que a la seva categoria hi havia uns 200 competidors, ells van ser dels que millor ho van fer i, per això, van rebre reconeixement.

Mesos de preparació

Feia mesos que Vicent, Roser i Iván es preparaven per participar en aquest concurs de robòtica. Al gener van rebre la descripció del repte i van començar a treballar per dissenyar i programar el millor robot. Al maig es va celebrar el torneig local a Maó que donava accés a la final nacional i ells tres van ser els primers classificats en la seva categoria. Val a dir que en aquesta prova també va participar un altre equip de tres alumnes de sisè de primària del CEIP Àngel Ruiz i Pablo que van ser els segons classificats en la mateixa categoria.

Vicent, Roser i Iván van poder accedir, per tant, a la final nacional que es va celebrar el passat cap de setmana a Jaén. El seu entrenador, Vicenç Marí, director del CEIP Àngel Ruiz i Pablo, comenta que anaven una mica a l’expectativa. Al final, tots van viure una experiència inoblidable no només pel resultat, sinó també per totes les amistats que s’emporten.

Robòtica educativa

En els darrers temps s’ha viscut un autèntic ‘boom’ de la robòtica educativa als diferents centres escolars. Es tracta d’una disciplina que s’engloba dins de l’anomenada educació STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), on la pràctica prima sobre la teoria. L’objectiu és que els estudiants s’iniciïn des d’edats molt primerenques a la robòtica i la programació de forma interactiva, construint i programant de manera senzilla robots capaços d’executar diferents tasques.

Fa cinc anys, davant d’aquesta situació, el CEIP Àngel Ruiz i Pablo va decidir incorporar la robòtica educativa al seu programa. L’Apima es va fer càrrec de la despesa derivada de l’adquisició de material Lego per poder impartir classes de robòtica a l’escola i, des de llavors, aquesta disciplina s’imparteix a tots els cursos. Ara, el reconeixement que han obtingut Vicent, Roser i Iván els motiva per seguir endavant amb aquest projecte i veure fins on poden arribar.