Aquest dissabte es commemora el Dia Mundial del Dol Perinatal. L’Àrea de Salut de Menorca il·luminarà la façana de l’Hospital Mateu Orfila per recordar el dolor de les famílies que pateixen la pèrdua d’un fill durant l’embaràs o en els primers dies de vida. Aquesta acció es complementarà amb altres dues activitats organitzades per al dijous, dia 27: una sessió formativa per a professionals i una activitat amb les famílies afectades.

Al llarg de l’últim any, dotze famílies de Menorca que han sofert una pèrdua gestacional —de les quals, quatre són de mort perinatal— han estat ateses pel servei de psicologia que es va posar en marxa en 2019 i que manté un protocol específic dirigit als pares que viuen aquest procés de dol. A Espanya, es considera mort perinatal quan el nadó té més de 180 dies de gestació.

Magdalena Marquès, psicòloga de la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Àrea de Salut de Menorca i encarregada de donar suport a les famílies afectades, explica que «el dol perinatal comporta un intens sofriment per als pares i representa una clara crisi vital i familiar». La psicòloga també afegeix que «en la nostra societat el tema de la mort està bandejat, amb prou feines se’n parla, per això, quan una persona està en dol per una mort moltes vegades no sabem com comportar-nos o què dir, però molt menys si es tracta d’una pèrdua perinatal». Per aquest motiu defensa que «s’ha de parlar sobre la mort perinatal, només així podrem oferir suport i acompanyament a qui el necessita. És l’única manera que el dol trobi el seu lloc i el seu camí».

Activitats de formació

A més de l’impacte psicològic que representa la mort d’un nadó, un altre moment crucial per a les parelles és afrontar un nou embaràs amb l’ansietat i por que pot representar reviure aquests records. Per millorar l’acompanyament de les famílies, l’equip de professionals implicat en el protocol d’atenció al dol perinatal de l’Hospital Mateu Orfila ha organitzat un taller formatiu que tindrà lloc dijous que ve, 27 d’octubre, a partir de les 16 hores.

El taller per a professionals consisteix en dues conferències: «Nou embaràs després de la pèrdua perinatal», a càrrec de Charo Moragues, del Grup de Dol Perinatal, del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears; i «Experiències i accions del grup Estels del cel», a càrrec d’Iria Sanz, psicòloga perinatal; seguida d’una taula rodona amb la participació de mares que han passat per l’experiència d’un embaràs després de pèrdua perinatal.

Dia 27, homenatge als nadons morts

El mateix dijous 27, tindrà lloc l’acte d’homenatge per honrar els nadons morts en etapa perinatal en el pati de pacients, en la planta baixa de l’Hospital. Es tracta d’una trobada per acompanyar les persones que han viscut aquesta experiència en què es penjaran estels amb missatges a l’ametller que es va plantar fa tres anys, com a record dels nadons morts, i compartir una estona emotiva amb altres pares i mares.

L’activitat formativa per a professionals prosseguirà el divendres, dia 28, al matí amb el taller «Eines i recursos per acompanyar en nous embarassos després d’una pèrdua perinatal», impartit per Iria Sanz.