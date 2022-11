La celebració de Halloween es va viure amb intensitat a Menorca. Van ser nombroses les propostes, més o menys terrorífiques, que es van dur a terme, des d’un seguit d’activitats al Museu de Can Saura de Ciutadella, fins als passatges del terror que es van fer als casals de joves d’Alaior o es Castell.

Les iniciatives van ser variades, organitzades amb la col·laboració de diverses entitats. Per exemple, a la sala Musikbox de Sant Lluís, els alumnes de l’escola de dansa Ute Dahl va preparar un túnel del terror per a infants a partir dels sis anys, i as Castell i Alaior es van fer als esplais juvenils.

A Maó, el Claustre del Carme va ser de nou escenari de la festa dels bunyols i les castanyes, la qual va comptar amb l’habitual concurs d’elaboració del dolç típic que va guanyar Esperança Camps Carreras. A més, hi va haver jocs populars, contes, música i animació infantil, de la mà de Sa Xaranga, el grup Pinyeta Pinyol, Laia Garcia i Dj Terremoto Mambo.

També a Sant Climent van tenir contes relacionats amb la festivitat de Tots Sants, i a Ciutadella es va organitzar el Dia dels morts al museu, amb les arqueòlogues Irene Riudavets i Elena Sintes, descobrint els secrets de la momificació de l’antic Egipte o visitant els esquelets de Can Saura.