Miquel Capó Dolz (Ciutadella, 1979), professor de Matemàtiques actualment a l’IES Biel Martí de Ferreries i autor de llibres d’enginy que en diferents traduccions han arribat gairebé a tot el món, veu ara publicats dos títols nous. «Juegos de ingenio para estimular tu agudeza mental» (Editorial Alma), destinat a un públic adult, i «101 enigmas y misterios para resolver en la oscuridad» (Montena), per a fillets a partir de 9 anys. Quan li demanam quin número fan de la seva bibliografia, contesta que una trentena, i que va arribar un moment que ho va deixar de comptar. Fa gràcia que ho digui així aquest llicenciat en Matemàtiques, màster en Qualificació Pedagògica. Però és que l’important, aclareix, «no és quants en faig, sinó que surtin i que agradin». Una mitja d’un cada any, aproximadament, si tenim en compte tots els publicats des de 2005, amb el primer, «El país de las mates; 100 problemas de ingenio».

Diu molt de la seva vocació, que amb l’objectiu que la gent gaudeixi de les Matemàtiques, crea jocs de lògica, enigmes, problemes (de vegades, mitjançant puzles o els escacs) i fins i tot màgia; reptes i desafiaments, destinats a estimar aquesta ciència i a cultivar les habilitats mentals.

També enginyen aquí les editorials, que en el cas de «101 enigmas y misterios para resolver en la oscuridad», proposa l’al·licient de resoldre a les fosques, amb l’ajut d’una llanterna, perquè la llum enfocada darrere de les pàgines ajuda a desvetllar algunes pistes amagades. Tot, per guanyar la batalla també als mòbils, aplicacions i videojocs.

Fruit d’una experiència docent de 20 anys, Miquel Capó pot posar-se en la pell dels fillets. A més de moltes hores de treball i molta creativitat, que beuen de la seva passió per les Matemàtiques. El seu «365 enigmas y juegos de lógica», traduït en cinc idiomes, té més de 50.000 exemplars venuts a Espanya. I és més, «100 qüestions de matemàtiques», editat en català originalment el 2014, ja és a la Xina. Aquí, confessa, s’escapa tot el que té a veure amb la correcció, i somriu quan diu que l’editorial li va enviar les proves, en xinès, evidentment, per donar el vistiplau, que ell va retornar, com és lògic, sense cap objecció.

Els seus llibres serveixen per mantenir el cervell en forma, i hi ha estudis que relacionen aquests tipus d’activitats amb el retard del deteriorament cognitiu o fins i tot de malalties com l’Alzheimer. Un dels estímuls a l’hora de continuar en la línia de llibres destinats a adults és el feedback amb aquest tipus de públic. Parla, per exemple, d’un senyor de 73 anys que li va escriure des d’Uruguai. Ho va fer per demanar-li ajuda amb un dels problemes i es va declarar encantadíssim amb els seus llibres. «Això és un gust», diu Capó, igual que veure un vídeo d’una persona des d’un país asiàtic que promociona alguna de les seves publicacions. Llibres d’editorials professionals i amb prestigi, com Penguin Random House, o material distribuït a diferents mitjans, com els diaris «La Vanguardia», «El País» o la revista «Muy Interesante», que converteixen aquest professor d’institut de secundària en tot un referent, des de Menorca, en aquest àmbit.

«Juegos de ingenio para estimular tu agudeza mental», que ja està a les llibreries, té un format de fitxes extraíbles, per treballar en diferents estones i llocs aquestes habilitats mentals. Dia 10 de novembre hi serà «101 enigmas y misterios para resolver en la oscuridad», destinat als infants, i eina amb paper (o esperança) pels pares en la lluita contra el temps que passen ‘enganxats’ a les noves tecnologies.