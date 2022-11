Des d'aquest divendres, 11 de novembre, i fins al dia 20 novembre, Menorca torna a acollir les Jornades Gastronòmiques del Producte Local de Temporada, organitzades per les dues associacions del sector de l'illa, la de Restauració (CAEB) i la de Bars, Cafeteries i Restaurants (PIME).

En aquesta quarta edició, un total de nou restaurants participen en la iniciativa. Tots ells faran menús elaborats amb producte local de temporada de l'illa, indicant la procedència al menú. En concret, els participants són Sa Pedrera des Pujol de Sant Lluís; Urban i Sa Lliga Marítim de Maó; Sol 32 des Mercadal; Rias Baixas de Ferreries i Ses Voltes Espai Gastronòmic, Aquarium Port, Cas Cònsol i S'Amarador de Ciutadella.

L'objectiu és fomentar el producte local al sector de la restauració i demostrar que l'ús del producte de temporada és l'elecció més sostenible per al restaurador, així com per al manteniment del camp de Menorca.

El president de l’Associació Menorquina de Bars, Cafeteries i Restaurants (PIME), Antoni Sansaloni, manifesta que «més que mai, en aquest any que hem estat Regió Europea de la Gastronomia, creim que com a representants del sector de la restauració de l’illa havíem de remarcar la confiança que tenim amb els productors i els distribuïdors del magnífic producte que tenim a Menorca. I el fet d’actuar de manera conjunta les dues associacions de restauració és una passa més, de les moltes que ja s’han donat, en la reafirmació d’aquest compromís».

Per la seva banda, el president de l’Associació de Restauració de Menorca (CAEB), José Bosch, diu que «amb aquestes jornades ens reafirmem amb la feina que fa temps ja venim fent i que tants bons resultats està donant. Sense dubte, tenir producte local i oferir cuina menorquina dona valor a l'oferta de restauració de Menorca. Sabem que el canvi de dates complica la participació, ja que el sector ara està bastant aturat, però creim que tenir aquesta oferta pel públic local i el turisme, especialment de cap de setmana mallorquí, és important per seguir donant valor a la gastronomia i d’alguna forma que els nostres visitant es trobin amb una illa, en temporada baixa que ofereix algun reclam gastronòmic».