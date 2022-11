Alaior celebra aquest diumenge la festivitat de Sant Diego amb la tradició d’enfornar, beneir i repartir els panets del Sant. Fa uns anys, quan aquesta tradició havia quedat molt relegada a l’àmbit domèstic només, i estava pràcticament a punt de desaparèixer, l’Ajuntament va decidir recuperar-la.

Evoca el miracle dels pans i les roses que s’atribueixen al patró dels franciscans descalços, Sant Diego d’Alcalà. És de creença popular que disposar d’uns d’aquests panets garanteix la prosperitat i el suport de les famílies durant l’any.

Un grup de voluntàries, amb l’ajuda del forn Can Xeixa (antic Can Florencio), pasten i couen els panets entre aquest dissabte i diumenge, per repartir- los el diumenge a la missa, als residents del geriàtric municipal i també a domicili, a les persones malaltes que no poden sortir de casa. Entre dos dies, aquestes voluntàries, fan 13 quilograms de pasta, d’on surten més de mil panets.