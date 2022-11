Sant Climent surt a fer festa amb el fred

Sant Climent va celebrar ahir la festivitat del seu sant patró, el papa i màrtir del segle I, amb els actes litúrgics i una processó popular pels carrers del poble.

L’església parroquial va acollir la missa major i solemne del sant patró, amb la presència de la imatge de Sant Climent que el 2015 va ser restaurada per iniciativa del rector Joan Tutzó i un grup de col·laboradors. A continuació, la imatge portada per quatre homes va encapçalar una comitiva formada per una parella de gegants, una banda de música i un grup de balladors amb la vestimenta tradicional menorquina que va recórrer diferents carrers del poble, amb l’acompanyament dels vesins que es van afegir a l’acte popular.