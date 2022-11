Amb el camp a punt d'esclatar, per emprar una expressió en consonància, després de les darreres pluges. En aquest escenari al bosc es fa aquest cap de setmana la tradicional mostra i III Jornades gastronòmiques del Cercle Micològic de Menorca Dr. Saurina. Comença aquest divendres al Centre Sociocultural de Ferreries, a les 20 h, amb una xerrada sobre els bolets del gènere rússula d'ambient mediterrani, a càrrec de Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio Capella, expert micòleg català i referent en aquest àmbit.



Segueix dissabte al matí, on tothom que vulgui està convidat a anar a cercar bolets, per lliure, amb la posada en comú a la plaça Espanya de Ferreries a les 12:30 h. Serà el moment de dipositar les troballes, que després els experts del Cercle Micològic classificaran, posant el nom científic i el popular a les diferents varietats trobades. Un màxim de tres o quatre exemplars per espècie, i sempre que els elements estiguin sencers. El conjunt de bolets de la participació, juntament amb els que aporti el cercle, conformaran la gran mostra que acollirà la carpa a partir de les 18:30 h del capvespre. Abans, cuiners experts oferiran showcookings de plats fets amb aquestes exquisideses del camp menorquí.

Diumenge, segueix l'exposició oberta, i es farà un altre showcooking, en mans de cuiners de Ferreries. I la gran cita esperada: la paella popular per a unes 250 persones, que cuinarà en aquesta ocasió l'associació Casa Gastronòmica de Ferreries, col·laboradora de l'activitat. Per un preu de 10 euros, oferirà un plat d'aquest arròs, també en una versió vegana, beguda i un pal de crema de postres. Tot això estarà amanit amb els conjunts musicals FeedBack, duo acústic de covers, que comença el concert a la mateixa Plaça Espanya a les 13 h, i per Remembers, a les 16 h, amb els sons dels seus clàssics. Una festa per inaugurar la temporada de bolets, en un moment bo per aquestes espècies, si el fred aguanta així i el vent no ho espatlla, destaquen. Ara vindran els bolets tardans: fredolics, llenegues o camagrocs. I per descomptat, els apreciats esclata-sangs, que tothom espera. Els fons recaptats amb la paella, per cert, van al Cercle Micològic de Menorca, a la seva feina d'investigació i difusió. Una tasca tècnica i científica, i també popular, que inclou, com en aquesta mostra, la part d’assaborir amb el paladar. El apunte La conferència experta de Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio (Bisbal d’Empordà, 1963) és cofundador i president de l’associació Micològica Joaquim Codina de Girona. Un apassionat naturalista qui, i com a fet curiós, de professió és fiscal. És coordinador de la Fiscalia Provincial de Barcelona, fiscal de protecció de fauna i flora i col·laborador del servei de medi ambient. Relacionat amb la natura, ha publicat imatges en obres i revistes, tant científiques com de divulgació, i figura com a membre de multitud d’associacions i grups de micologia. Ha intervingut també com a ponent i conferenciant en diferents congressos; sobre protecció del medi ambient, natura i micologia. I és autor o coautor d’infinitat de treballs sobre micologia, on s’inclou la descripció de diverses espècies noves. Aquest divendres fa al Centre Sociocultural de Ferreries una xerrada experta sobre rússules d’ambient mediterrani.