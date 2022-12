Ciutadella i Menorca enyoraran un dels betlems més emblemàtics del Nadal menorquí, com és el del convent de Santa Clara. Allà, les monges clarisses ja no veuen assumible la feina que implica l’elaboració del pessebre i han decidit interrompre una trajectòria de 48 anys, fins al 2019, el darrer any que van fer el pessebre.

El parèntesi obligat per la pandèmia en les festes nadalenques de 2020 i 2021, es convertirà en l’adéu a un dels muntatges més característics a l’Illa. Així ho confirmava aquest dissabte mateix des del monestir una de les germanes, Anna Hernández, admetent que «fer el betlem duu molta feina, i ja no ens hi podem dedicar».

«Ens sap molt greu, perquè sabem que a la gent li agrada molt venir a veure’l», però també és cert que es fa difícil que les monges puguin atendre els horaris de visites, com feien fins ara.

Tot açò, acompanyat de la falta de relleu generacional al convent, fa que les sis religioses que viuen a Santa Clara hagin convingut no aventurar-se amb un nou muntatge, i faran només «un petit detall» a l’església, igual com l’any passat.

48 anys de missatges

Durant els 48 anys que va durar la tradició al convent ciutadellenc, les monges van procurar difondre, no només la paraula de Déu, sinó també missatges en clau social, cultural i fins i tot mediambiental. Aquest darrer va ser el cas del darrer betlem de Santa Clara, el desembre de 2019, el qual, com explicà llavors l’abadessa, Nina Barber, s’inspirava en la selva amazònica. Un paratge que van reproduir, com sempre amb gran imaginació i amb uns decorats carregats de detalls, per xerrar de què «la natura té unes lleis, i la humanitat ha d’ajudar» en la seva conservació. Un missatge que apel·lava a una educació «més resilient» per a intentar reduir el «desencís» present en la societat, recordant al profeta Isaïes i allò de què «de la soca cremada en rebrotarà la vida», apuntava llavors l’abadessa.