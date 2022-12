El col·legi concertat de Sant Josep, de Maó, va recuperar ahir el seu tradicional pessebre vivent, el qual no s’havia pogut organitzar els dos darrers anys per la irrupció del virus de la covid-19. És així que centenars de persones van tenir l’oportunitat de contemplar les diferents escenes que, representades pels alumnes del centre, narren la història i el vertader sentit del Nadal.

Van ser uns dos-cents els estudiants que ajudaren a recrear les diferents atmosferes d’aquest betlem a escala real, que té el seu origen el 1981, amb l’arribada a Maó d’unes monges de Figueres, filles de la Caritat, i en el projecte que inicià Jordi Farrés, fundador també del Grup de Pessebristes de Maó.

Al centre hi havia moltes ganes de tornar a viure l’experiència, només per part de l’alumnat, si no també de les famílies, que no van dubtar a visitar el pessebre durant el capvespre d’ahir.

Escenes

Com és habitual, hi van prendre part fillets des de P-3 fins a quart d’ESO. Els més petits van fer d’àngels, els de Primària es van vestir de pastorets i els majors, de Secundària, van representar els personatges principals.

D’aquesta manera es van reproduir un mercat hebreu i el cel, així com una dotzena de capítols de la vida de Jesús, amb escenes com l’Anunciació a la Verge, el Naixement, la fuita a Egipte, el palau d’Herodes, la fusteria de Josep, l’empadronament, la Visitació o l’arribada dels Reis.

Els muntatges estaven distribuïts pels passadissos i les aules, ambientades amb tota mena de detalls, per situar el visitant en l’època del naixement de Jesús i passant per diferents episodis recollits a la Bíblia.

Des del centre, Montse Farrés, coordinadora del pessebre vivent i filla de l’impulsor de la iniciativa als anys 80, es mostrava molt satisfeta per «la implicació de tota la comunitat educativa, els fillets, les germanes que ajuden en tot el que poden, el professorat, les famílies i el personal no docent». També, de l’Ajuntament de Maó, que cedeix materials per fer possible un muntatge que, en realitat, «es munta en dos dies». I és que «divendres migdia s’aturen les classes» i tothom col·labora per retirar el mobiliari de les aules i crear els espais necessaris per a cada escena. «És molt intens —admet la docent—, la màgia de Nadal apareix a l’escola en 24 hores», amb uns personatges que prenen vida per a mantenir la il·lusió pròpia d’aquestes dates.