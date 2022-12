Cuiners i cuineres de Menorca s’han unit de nou en l’acció solidària de preparar menús que aquesta Nit de Nadal arribaran a famílies i persones que acompanya Caritas Menorca, en l’acció conjunta, per novena vegada en aquestes dates, de l’entitat social i l’associació gastronòmica Fra Roger.

«Sopar de la Nit de Nadal per a tots» dur com a lema aquesta acció, i que ha comptat amb el suport de l’Escola de formació en restauració Ca n’Aguedet i diferents restaurants i empreses col·laboradores, que s’han bolcat en aquesta tasca. Els preparatius es van fer dilluns a la cuina de Ca n’Aguedet, en un menú inspirat en receptes tradicionals menorquines: patates farcides, els típics calamars a la menorquina i pomes al forn amb crema i caramel. Plats que han fet possible les mans de 10 cuiners de restaurants de l’Illa, amb la participació de cinc empreses proveïdores, els voluntaris de Caritas Menorca i Fra Roger, i el suport també dels alumnes de cuina de l’IES Mª Àngels Cardona de Ciutadella. Ells, amb el professor i cuiner de Mon Restaurant, de Ciutadella, Felip Llufriu, han preparat els 350 plats de postres d’aquests menús per a la Nit de Nadal. Els cuiners i restaurants que han participat aquest any són Miquel Mariano Vadell (president de Fra Roger); Sílvia Anglada i Toni Tarragó (Es tast de na Sílvia); Doro Biurrun (Sa Parareta d’en Doro), Josep Maria Borràs (Santa Mariana); Joan Bagur (Rels Restaurant); Pau Sintes (Cristine Bedfor), el millor jove xef europeu 2022; Víctor Bayo (xef de cuina), Tolo Carrasco (Ses Voltes Espai Gastronòmic) i Francesc Aguiló (Binifadet).

Les matèries primeres i la intendència, per altra banda, han vingut per part d’AgroMenorca, Sa Cooperativa del Camp, J.J. Carreras, Cafrisa i Menaje Menorca.

Aquesta acció és possible també gràcies als voluntaris de les parròquies de tota Menorca que faran arribar aquests plats festius aquesta nit a 350 persones, a llars de Maó, Ciutadella, Ferreries, es Castell i Sant Lluís. Perquè, si no tothom, almenys, el màxim de persones possible a Menorca pugui celebrar un Nadal com mana.