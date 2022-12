El Consell ha iniciat el procés per a la contractació de les tasques necessàries per fer un catàleg exhaustiu, detallat i precís de tots els elements que hi ha al Camí de Cavalls. Aquest inventari ha de servir per, segons indica la convocatòria oberta a empreses, «disposar d’informació actualitzada del seu estat» per poder «prendre les decisions adequades per al seu manteniment i gestió» des de la institució insular.

L’empresa que assumeixi aquesta tasca ha de cartografiar de forma precisa, amb geolocalització amb tecnologia GPS i un marge d’error el més reduït possible, elements com ara fites, senyals, portells, portes, baranes d’ullastre, balustrades amb pal i corda, zones empedrades, talla-aigües, esglaonaments amb llenya, passarel·les de llenya i marques urbanes. També s’ha de realitzar de cada element un registre fotogràfic. Les mides de determinats objectes també s’han de precisar, entre altres consideracions. El pressupost d’aquesta feina s’ha fixat en 14.720 euros, a més de l’IVA, i ha d’estar acabada el 15 d’abril de 2023.