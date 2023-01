Cinc anys abans de la creació el 1977 de la secció menorquina del Grup d’Ornitologia Balear (GOB), un grup d’estudiants catalans i mallorquins van donar la veu d’alerta davant l’incipient procés urbanitzador de la costa i dels espais naturals de l’Illa. «Cap de nosaltres és natural de l’Illa i el nostre desig és conèixer a aquells menorquins, amants de la seva terra, preocupats per la natura i que estiguin disposats a formar un grup autènticament menorquí per a la conservació de la natura», assegurava el Grupo Menorca, Departamento de Vertebrados, Museo de Zoología de Barcelona en una carta publicada al diari «Menorca» el 23 de desembre de 1972, enguany fa 50 anys.

Darrere el nom de Grupo Menorca hi havia dos estudiants, el català Josep Congost, que pertanyia a la família propietària de la coneguda marca Juguetes Congost, i el mallorquí Jordi Muntaner que en els anys setanta mostraven la seva sensibilitat per a la preservació de Menorca, donat que «Menorca encara no ha estat greument afectada, les seves costes encara no estan recobertes per les terribles ‘murades de ciment’, la seva fauna és rica, la mar roman neta, no existeix el problema de les grans aglomeracions. Menorca és una meravella. Malauradament, sempre ens hem de plantejar la mateixa pregunta: fins quan?», subratllaven a la carta.

Recollida de dades

Cinc dècades després, Jordi Muntaner, que és doctor en Biologia i després d’uns anys de treballar a la Universitat de Barcelona es va dedicar a la conservació de la fauna com a funcionari del Govern balear, rememora aquells anys en què juntament amb el seu amic Josep Congost va participar activament en la recollida de dades sobre els aucells aquàtics hivernants en l’Albufera des Grau, a Maó, i en altres zones humides de l’Illa, que va donar vida a un llibre emblemàtic en l’estudi científic de la natura com és «Avifauna de Menorca», publicat el 1979 pel Museu de Zoologia de l’Ajuntament de Barcelona. «A Barcelona vaig conèixer Josep Congost que havia començat a estudiar l’avifauna de Menorca, el novembre de 1972 li vaig demanar quan tornaria a Menorca i el desembre vaig venir amb ell, vàrem veure el que estava començant a passar aquí, totes les urbanitzacions del nord i les del sud, i a l’Albufera des Grau, la publicitat d’aquesta era brutal, el propietari d’un xalet projectat en l’Albufera podia arribar en barca a casa seva... i vam iniciar la campanya per protegir l’Albufera», assegura.

Jordi Muntaner, doctor en Biologia i ornitòleg

La crida pública de Congost i Muntaner per formar «un grup autènticament menorquí» va tenir resposta, donat que Pere Prats i Joan Vives Campomar s’hi van posar en contacte i uns mesos després es van conèixer personalment quan els dos primers van tornar a l’Illa per continuar amb la seva labor científica sobre l’avifauna menorquina. «Vam conèixer a més gent interessada en la protecció de la natura i, com que a l’Illa no hi havia res, entre 1973 i 1974 vàrem muntar l’Agrupació d’Història Natural de l’Ateneu de Maó, allà ens veiem, però va durar poc perquè l’Ateneu no tenia gens d’interès», recorda Muntaner. A més, Josep Congost abans ja havia publicat una carta al diari, concretament el 26 de setembre de 1973, en què demanava la protecció de l’Albufera des Grau, amb el títol de «L’Albufera del Grau no ha de desaparèixer», en la que també assenyalava altres zones humides a conservar com les llacunes de Son Xoriguer i de Cala Galdana; precisament, en aquesta darrere recordava que «antany s’hi podia veure l’incomparable espectacle del vol de la ja quasi extingida àguila peixatera, que trobava el seu aliment en les aigües de la llacuna, consistent en nombroses espècies de peixos que hi vivien», afirma Congost a la carta.

En el recompte d’aucells aquàtics hivernants de l’Albufera des Grau de 1973, Josep Congost i Jordi Muntaner van comptabilitzar fins a 1.400 d’una espècie d’ànec bussejador i 3.800 fotges, entre altres. L’any següent varen fer el recompte Josep Congost i Pere Prats.