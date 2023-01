El Consell Parroquial de Sant Lluís ha acordat la substitució de les tres campanes de l’església del poble, dedicada al sant Lluís IX, rei de França, a causa del procés de deteriorament que arrosseguen des de fa anys, el qual s’ha vist agreujat amb l’aparició fa prop d’un any d’una esquerda d’uns 30 centímetres en la campana major. L’adquisició de les tres noves campanes representarà un cost de 38.429 euros, que serà finançat a parts iguals per la parròquia, l’Ajuntament de Sant Lluís i una subscripció popular, segons ha informat el rector Jesús Llompart.

La parròquia de Sant Lluís ha encarregat les tres noves campanes a l’empresa valenciana Relojes y Campanas Monumentales per ajustar-se el seu pressupost a les possibilitats de finançament del projecte, enfront de les propostes d’una casa especialitzada de Vitoria i una altra de França, amb un cost sensiblement superior.

L’actuació representa fondre les dues campanes petites per poder aprofitar el material i fabricar altres dues similars, mentre que la campana major serà fabricada amb material nou, donat que l’actual serà entregada a l’Ajuntament de Sant Lluís perquè pugui ser conservada i exposada com a un bé patrimonial del poble. A més, es contempla la realització d’un vídeo del procés de fondre les campanes petites i de fabricar les tres noves.

Les campanes més petites, les laterals, seran fuses per fabricar les noves. La major, al centre, serà conservada. | Gemma Andreu

De fet, la campana major és la més antiga de les tres, amb més de cent anys d’antiguitat, donat que va ser fabricada el 1916 en el taller del fonedor Pierre Dencausse, segons consta en una inscripció llatina sobre la mateixa: «Fusum a Petro Dencausse ann. Dom. MCMXVI». Aquesta campana va ser col·locada trenta-dos anys després que el 1884 la torre del campanar fos construïda amb el disseny d’avui en dia, el mateix any en què es van col·locar les estàtues dels quatre evangelistes a l’exterior de la part alta del campanar i que van ser destruïdes pels republicans a l’inici de la guerra civil de 1936-1939.

Pressupost

El rector Jesús Llompart afirma que el cost de més de 38.000 euros de les tres campanes s’incrementarà amb les feines del camió grua i dels manobres, a més de la instal·lació elèctrica per fer-les sonar, encara que també es podrà repicar de forma manual. La parròquia ja ha aconseguit el compromís del consistori presidit per la batlessa Carol Marquès de col·laborar en el 30 per cent del finançament del projecte, el mateix percentatge que aportarà la parròquia i també el que es preveu recaptar mitjançant una subscripció popular.

El pagament del projecte es farà en tres terminis: el 20 per cent en el moment de l’acceptació del pressupost, el 40 per cent quan es retirin les campanes per enviar-les a València i el 40 per cent restant en el moment d’entregar les campanes noves.