Mig centenar d’estudiants de Menorca i Mallorca participaren aquest dissabte de la jornada de cultura popular organitzada a Barcelona amb el lema «De terra endins, de mar enllà».

La trobada, que muntaven per primera vegada la Casa de Menorca i l’Espai Mallorca, s’inicià a mig matí amb un taller de ball folk impartit per Xavier Rota i va concloure ja ben entrada la nit amb un doble concert dels grups Filibusters i les Figues d’un altre paner dels germans Villalonga.

Entre mig, un ball de gralles amb els Quatrevents, una paellada popular i un tast de productes del territori que, introduït per Montse Domingo i Jordi Fons, permeté degustar bona part de les begudes espirituoses de Catalunya i les Illes. Des de les herbes de Mallorca a la cassalla valenciana o el gin Xoriguer, sol o en forma de la pomada característica de les festes.

Crits i Renou

La jornada de cultura popular ha estat organitzada per l’associació Crits i Renou que, des de l’any passat, gestiona tots dos centres de reunió dels estudiants balears que resideixen a Barcelona. Tot i que fou més nombrosa la presència de mallorquins, part de la trentena de joves que s’allotgen a la Casa de Menorca aprofitaren també per desconnectar per unes hores dels seus estudis i baixar al teatre de la residència per gaudir del doble concert que tancà l’acte.