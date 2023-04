Com marca la tradició el migdia del Diumenge de Pasqua a Ciutadella es tornaran a matar els bujots. Enguany, informa l'Ajuntament, seran cinc els llocs on es penjaran i ajusticiaran els bujots.

Així els podrem veure davant les entitats i establiments que no fallen i any rere any, deixant els anys de la pandèmia al marge, se sumen a la tradició que encarna la crítica popular vers a algun personatge o algun fet rellevant que creuen que mereix el retret ciutadà.

Els llocs on hi haurà bujots aquesta Pasqua seran davant la seu de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Calós, el Club Nàutic de Ciutadella, el Cercle Artístic, el Casino Nou i el bar S'Oficina. Són els mateixos cinc que van participar l'any passat.

Enguany, com ja passà l'any passat, a causa de la prohibició d'armes de foc en les festes populars, es tornaran a cremar els bujots amb bengales i petards.