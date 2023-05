El Bar España des Castell, regentat durant 70 anys com a negoci familiar per la família Porcel, i que estava des de fa uns mesos tancat, a l’espera d’una nova etapa que no li fes perdre identitat, ja es pot dir que tindrà continuïtat. El futur d’aquest local emblemàtic, situat al carrer Victori nombre 48, passa ara per la il·lusió que hi posen uns nous llogaters.

La gestió del local estarà en mans de José Saavedra, del bar La Murada de Maó, i del cuiner Fernando Pons, del restaurant La Marina. Dues persones ben vinculades al sector i amb la intenció i el repte que aquest Bar España, fundat a l’època de postguerra per Llorenç Porcel i Magdalena Melià, no perdi la seva essència; ni en l’estil ni en la carta de plats. I cercant també acollir la mateixa clientela, el públic de tot l’any des Castell i els visitants, tal com fou antany; lloc assidu de personalitats i forasters molt destacats.

Qui en sap molt de la història del local és Salvador López, cambrer i mà dreta del fill dels primers propietaris, Baltasar Porcel, qui el va regentar amb la seva dona, Brígida Gomila, fins que va morir, l’any 2020. Salva, tal com el cridaven darrere la barra d’aquest bar, que era com ca seva, perquè hi va treballar des dels 12 anys, i on es va jubilar, ha estat present en les diverses reunions que els dos empresaris han mantingut amb la família del local, per tal de donar-li una nova vida sense perdre l’essència. El mateix Jordi Porcel, un dels propietaris, juntament amb la seva germana, Sílvia, manifestava que aquest era el desig quan el van posar per llogar; que «l’España» es conservés en la mesura del possible tal com era, tal com és, amb tot el pes que té per a la història del poble. La nova gerència del bar vol conservar el caràcter i fins i tot els plats tal qual els van crear els fundadors. Són antològics els de gambes, els escamarlans a l’americana o el suflé.

Receptes que dua d’un passat a França i de tota una tradició culinària familiar lligada a l’hostaleria Llorenç Porcel quan va arribar a finals dels anys 40 a Menorca.

Si tot va bé, el flamant Bar Espanya obrirà abans de l’estiu de nou les seves portes. Ho farà amb vuit persones a l’equip humà, entre les quals figuren antics empleats d’aquest local, tot un clàssic del poble. En les seves parets, amb capacitat antigament per a 100 comensals, es guarda molt bé el record de clientela mítica com Camilo José Cela o Josep Pla, a més de músics com Mike Oldfield o Annie Lennox; ministres, l’escultor Chillida o l’escriptor holandès Cees Nooteboom. I per descomptat, tot el poble des Castell hi ha passat o hi té una anècdota o una història. El llistó, amb tot el seu passat i tradició, està alt, afirma José Saavedra, però l’afronten ara amb responsabilitat i moltes ganes.