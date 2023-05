L’Associació de Geòlegs de les Illes Balears, a partir de la iniciativa de Geolodia, plataforma destinada a la divulgació en l’àmbit nacional, va organitzar dissabte passat la que és ja la seva desena excursió a Menorca per conèixer aspectes destacats de la nostra geologia i fer valdre aquest patrimoni.

La trobada, amb el suport també del Centre de Geologia de Menorca, va partir de la Cala del Pilar a les 10:30 h del matí, en una ruta que va congregar a unes 70 persones de diferents edats. L’objectiu, en aquesta ocasió, va ser estudiar les característiques geològiques de la zona. I a més, promoure el retorn dels macs al Pla de Mar o Macar d’Alfurinet, amb unes característiques especials.

Una actuació de conscienciació, afirma Agustí Rodríguez, director de Geoservei, consultora ambiental de les Illes Balears, i un dels geòlegs que està en l’organització d’aquestes sortides. L’acció de retorn, encara que bastant simbòlica, donat que no es pot repoblar de macs aquesta zona, afegeix, va servir almenys per donar a entendre la importància de no endur-se els elements de la natura, una pràctica que s’havia convertit en quelcom bastant habitual anys enrere. Es van retornar dissabte fins a 100 macs, de diferents dimensions. Alguns tan enormes i feixucs, que caldrà ara transportar-los mitjançant un vehicle, que de forma autoritzada, accedirà a la zona a través de la finca d’Alfurinet.

Entre els participants de l’excursió hi havia algunes persones que des de feia anys tenien aquests macs a casa seva i es retreien així d’aquesta acció. Segurament, en una època on aquestes pràctiques, per manca de consciència, es feien gairebé d’una forma natural, sense entendre els perjudicis que causen al medi ambient. Altres pedres provenien de gent que les va deixar abans al Centre de Geologia, per tal que es pogués fer el seu trasllat al lloc d’origen. Des d’aquesta entitat encara estan oberts aquesta setmana a rebre els còdols de la gent que vulgui tornar-los, abans de fer aquest viatge de dipòsit de les pedres al macar.

Agustí Rodríguez destaca el pes que té el «costum de sortir a la natura i replegar sempre alguna cosa». Des d’aquestes excursions és tot el contrari: surten al camp a entendre’l i a gaudir-ne, sense cap necessitat de malmetre’l, afirma.

El recorregut de dissabte era una mica dificultós, perquè comprenia des de l’inici del Camí del Pila, per Camí de Cavalls, a la zona dels Aloquets. I un tram cap a l’oest, fins a arribar al Pla de Mar, on es va fer l’acció de retorn. Uns sis kilòmetres, de valor geològic enorme, emfatitza l’expert, i amb parada a diferents punts destacats. Com la font del Pilar, lloc emblemàtic, on es va explicar dissabte el funcionament geològic d’aquest brollador d’aigua. També hi va haver explicacions sobre el funcionament de les dunes i visita a la zona de la mina Adela, en funcionament des del 1901 a 1904. Aquí, van explicar el mineral que s’extreia i la seva funció.

L’any passat, l’excursió va consistir en un recorregut des de Cala Mica fins al lloc de Ferragut, amb la idea d’explicar la presència de roques volcàniques a Menorca. Han estat punts d’interès també d’aquesta iniciativa Cavalleria, per xerrar aquí de les roques més antigues de Menorca. Una altra manera, per tant, d’apropar-nos a la natura de l’Illa i a la necessitat de preservar-la.