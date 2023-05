Les ganes de seguir treballant amb els seus alumnes de teatre durant el confinament van ser el motor perquè el ciutadellenc Víctor Genestar i la resta de l’equip comencessin la primera temporada de «Cabell d’àngel». Ara, tres anys després arriba la segona entrega d’aquesta aventura, amb un salt qualitatiu important, amb deu capítols més que pràcticament doblen la durada -ara entre 15 i 20 minuts- i amb la continuació de la història d’amor que va quedar en suspens al final de la primera desena de capítols.

Aquesta producció de l’associació Menorca Escena, gravada íntegrament a l’Illa, no s’ha realitzat com una sèrie de televisió o de plataforma digital, sinó amb només una quinzena de persones que han desenvolupat tasques artístiques i tècniques sense remuneració, i mentre feien les seves altres feines. En Víctor apunta això perquè «és important posar la sèrie en el seu context». Sí ha comptat amb ajuts de l’Ajuntament des Mercadal, empreses privades i particulars per adquirir l’imprescindible.

Moments del rodatge a Menorca dels nous capítols de la websèrie, amb intèrprets locals i amb cameos com el d’en Toni Gomila, a dalt a l’escena de l’hospital

La sala multifuncional des Mercadal acull aquest diumenge a les 19.30 hores una gala on es mostrarà com ha estat la feina tècnica i com s’ha creat aquesta obra audiovisual, on amb sentit de l’humor i amb paisatges, pobles i interiors de cases de Menorca es tracta també la idiosincràsia dels menorquins i l’amor en la tercera edat. El protagonista, Toni Salord, viu una segona joventut amb la il·lusió d’un nou amor, na Margarita.

Davant i darrera de la càmera

A més d’en Víctor Genestar, que ha fet de director però també d’actor, compositor o guionista, l’elenc d’actrius i actors que també han fet de càmeres, productors o guionistes són Sara Agramunt, Marga Busom, Maria Cubas, Joana Fiol, Imma Mas, Sandra Mascaró, Àngels Mercadal, Guida Mercadal, Maria Moll, Pedro Morlà, Loles Pérez, Fanny Pons, Toni Riudavets, Ivan Sintes, Anna Cussó i Corall Buscato. També apareixen puntualment, fent un cameo, actors coneguts com en Toni Gomila, Ruth Llopis, Jordi Odrí, Míriam Tortosa o Icar Toset.

Els capítols, en català amb subtítols en castellà, tenen també incorporat el llenguatge de signes perquè és una producció inclusiva. La websèrie es veu de manera gratuïta per internet, a través del canal de YouTube de Víctor Genestar. Els nous capítols es comencen a penjar el dimecres 24 a les 15.30 hores i se’n podrà veure un de nou cada dimecres a la mateixa hora.

Les històries que viuen els protagonistes, amb nous personatges aquesta temporada, es desenvolupen en «localitzacions precioses de Menorca» segons Genestar, a pobles i cases de l’Illa que les han cedit per a les escenes, fins i tot alguna amb jacuzzi i tot.