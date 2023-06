Des d’aquest dijous és a les llibreries la Revista de Sant Joan 2023, la publicació anual que Editorial Menorca dedica a les festes de Ciutadella, nodrida de continguts per atracar als lectors els protagonistes i els fets més destacables relacionats amb la celebració. Així ho van comprovar els membres de la junta de caixers, col·laboradors, anunciants i amics d’«Es Diari», en l’acte de presentació, aquest dimecres fosquet, al Seminari Diocesà.

L’acte era esperat per molts, ja que esdevé senyal inequívoc que Sant Joan ja s’atraca. Així es palpava en l’ambient al claustre del Seminari, amb els convidats desitjosos de veure els continguts que, de nou enguany, presenta aquesta revista que ha coordinat Joan Juanico.

No van faltar membres de la junta de caixers, com el caixer senyor, Borja Saura, el caixer casat, Joan Moll, o sa capellana, Antoni Fullana. Amb ell, Josep Manguan, qui, junt amb Joan Camps, representaran al caixer capellà en els actes a cavall. Igualment, hi va ser el recentment nomenat bisbe de Menorca, Gerard Villalonga.

En canvi, no hi van poder ser els caixers pagesos, Siscu Capó i Jesús Bosch, ni tampoc el fabioler, Sebastià Salort, perquè en aquelles hores encara apuntaven cavallers pels llocs del terme.

L’acte va comptar amb representants de les institucions, la batlessa, ara en funcions, Joana Gomila, i regidors electes com Juana Mari Pons, Joan Benejam, Esperança Juaneda o Maria Jesús Bagur.

Tots ells van acompanyar a la família del MENORCA, representada pel seu editor, Josep Pons Fraga, la gerent, Meri Pascual, el director del rotatiu, Josep Bagur, o la directora de negoci, Reyes Rico.

El cantant Bep Marquès, amb en Toni Bosch a la guitarra, van ser els encarregats d’obrir la vetllada, interpretant un clàssic del cançoner menorquí com és «Ciutat de Parella». I ben seguit van intervenir Josep Pons, Joana Gomila, Borja Saura, i Gerard Villalonga. També va intervenir l’autor de la portada de la publicació, el pintor barceloní però amb forts lligams amb Ciutadella i Sant Joan, Kiku Poch. A ell, als músics i al tècnic de so, Xavier Lluch, se’ls va fer entrega d’un obsequi per part d’«Es Diari», com agraïment a la seva col·laboració.

Amb la cançó «Sant Joan és tot i més», escrita per Bep Marquès, Joss Crespí i Víctor Mascaró i que van cantar Bep Marquès, Crespí i Sandra Pons, es va donar pas al piscolabis que va oferir El Paladar. Tot, mentre els presents fullejaven encuriosits les pàgines de la revista que omplirà de brisa santjoanera cada racó de Ciutadella.