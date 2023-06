«Guarniments» és el títol de l’obra que enguany il·lustra el cartell de Sant Joan de l’Ajuntament de Ciutadella. La seva autora és Paula Catalán, una barcelonina que ha après a estimar la festa i que, com a artista que és, ha trobat en aquesta celebració tan antiga un caramull d’elements i de moments altament inspiradors. Un d’aquests és un detall «molt simple», però a la vegada, «molt representatiu» i amb «un contrast visual potent».

Paula Catalán és una artista visual que treballa la fotografia, la pintura i el dibuix. A més, està fent un màster d’art-teràpia. «Fa cinc anys que pas els estius a Menorca», ja que la seva parella és de Ciutadella. És així que «he pogut viure la festa des de dins, no com a turista, sinó amb la gent de Ciutadella», fins a descobrir «un espectacle preciós». I en destaca dos moments que creu especials. «El Primer Toc de Fabiol és molt emocionant, i m’agraden molt els Jocs des Pla del matí, em semblen més autèntics, més tranquils i més familiars».

«La festa té moltes coses, però el que més m’agrada és l’ambient que es viu a Ciutadella, les ganes amb què ho viu la gent». I és que «les festes són espectaculars, tot és preciós, els cavalls, tot», però ho fa encara més especial «així com ho viuen i com ho transmeten els ciutadellencs, pas a pas, sobre la tradició».

La imatge i la polèmica

L’any passat, després de Sant Joan, «vam revisar les fotos que havia fet. Aquesta ens va agradar, per la seva simplicitat, perquè és representativa de Sant Joan i perquè té un contrast visual potent». De fet, «tinc fotos semblants, amb cavalls d’altres colors i amb altres figures» als pitrals, però no destacava massa. En canvi, va trobar la imatge que cercava quan «vaig veure un cavall negre amb la creu de Sant Joan».

A partir d’aquí, sorgí la idea de participar en el concurs de l’Ajuntament. «Era la primera vegada», afirma, referint-se a la sorpresa d’haver estat la guanyadora, en un concurs del qual «estava avisada que sempre aixeca polèmica». I n’ha tornat a tenir. Uns dies després d’haver-se anunciat que havia guanyat el premi «vaig saber que hi havia un llibre amb una foto semblant». I assegura que «ni jo, ni la meva parella, ni la seva família, que és de Ciutadella i que havia vist l’obra abans de presentar-la, no havíem vist mai aquest llibre ni havíem fet una relació amb cap imatge semblant».

En qualsevol cas, considera Paula Catalán que «no deixa de ser una coincidència de la vida», que tampoc no troba gens estranya. Perquè és una escena que «crida l’atenció, és fàcil que hi hagi coincidències, perquè un cavall amb un pelatge tan negre atreu molt l’atenció» de molta gent, pels contrastos amb el cuir i la creu de Malta platejada.

Deixant de banda les crítiques que sempre hi són i hi seran, l’artista expressa des de casa seva, a Barcelona, que tenen «moltes ganes de tornar a viure Sant Joan i de veure el cartell penjat per tota la ciutat, em fa molta il·lusió».