L’any passat, després de sobreposar-se a moltes dificultats per aconseguir estar a punt, la covid va ser la gran decepció per a Antoni Fullana, que no va poder sortir a la qualcada com li feia il·lusió. Enguany, ha preferit ser prudent i ja des del mes d’octubre va decidir que només participaria en els actes a peu de la festa i en la Missa de Caixers. Per açò, va oferir a la resta de preveres la possibilitat de substituir-lo els dies 23 i 24, petició que van acceptar Josep Manguan i Joan Camps.

Falten només dues setmanes per al Diumenge des Be i l’activitat és intensa per als «preparatius», amb «reunions amb la Junta de Caixers, els criats i els que ajudaran en la Beguda».

«En el seu moment vaig prendre la decisió de no sortir», després del cop «desmoralitzador» de l’any anterior. «Sí que em faria il·lusió de sortir a cavall, per l’ambient», però «podré gaudir dels moments que em donarà la festa, com a Sant Joan de Missa o el Dia des Be, que l’any passat no vaig poder viure culpa de la covid». En canvi, «sí que vaig poder fer la Missa de Caixers, però amb mascareta i amb distàncies; enguany serà un al·licient fer-ho amb normalitat», assegura Fullana, qui ja fa el compte enrere per a l’inici de Sant Joan.

Oferiment

La proposta perquè altres capellans sortissin a cavall va ser acceptada per Josep Manguan i Joan Camps. El primer d’ells ja ha sortit dos biennis per Sant Joan, els de 1980-81 i 2000-01 i enguany, igual com l’any anterior, sortirà a les festes de Sant Bartomeu. «Em fa molta il·lusió, serà un plaer participar com a caixer capellà», a més, «en els Jocs des Pla, un dels moments més espectaculars i més cavallerescos».

Però més enllà dels actes, més o menys especials que té la festa per a cada un, Manguan destaca la satisfacció que suposa «la preparació per a la festa, perquè Sant Joan és tot l’any». En el seu cas, es prepara a Ferreries, amb en «Xop», cavall que tenen al Club Hípic ferrerienc i que és del lloc d’Avall, de la família Martí. A ells, el rector de la Catedral els agraeix que li permetin compartir la «vida de la família» i poder «entrenar en la natura, gaudint dels paisatges durant les quatre estacions de l’any, que és un dels espectacles més fantàstics que he vist». De fet, ho ha pogut gaudir en indrets com «Ses Pallisses, Ses Barreres, Sa Torre, s’Heretat des Duc, Es Barrancó, Barbatxí o Son Mercer», fet que li proporciona una «gran relaxació» a l’hora de preparar-se.

Per la seva part, Joan Camps es mostra il·lusionat per la que serà la seva quarta participació en la festa, el bienni 2016-2017 com a caixer capellà titular, i l’any passat com a substitut d’Antoni Fullana. Aquesta vegada «sortiré dues tandes, el Dissabte de Sant Joan i el Dia dematí», explica el rector de la parròquia de Sant Miquel, qui no va dubtar a acceptar la proposta. «Jo no tenia cap inconvenient, ho pas bé i gaudesc molt», encara més sabent que la satisfacció que dóna veure tota «la jovenea a la que faig classe» i també per «com la gent t’obre les mans i les portes».

Per a Camps, «un dels moments més polits és l’anada a Sant Joan de Missa, després de l’eufòria del Caragol des Born», i «són molt emotius els Caragols de Santa Clara, fent entra i veient la mirada dels petits amb les capadetes, i de la gent gran, a qui veus cares d’alegria». És clar, un altre acte que destaca és la Missa de Caixers.

Ara, mentre es prepara a les pistes de Binisebani, de l’Escola Eqüestre Menorquina, Joan Camps no amaga que «els nervis sempre hi són, serà la quarta vegada que entraré as Born», però sempre té present que qualca un cavall i que «és important que ens coneguem molt bé».