La bellesa plàstica i la rica simbologia d’unes festes tan antigues com les de Sant Joan van esdevenir altament inspiradores per a Joan F. López Casasnovas. D’açò en queda constància en els dos poemaris de temàtica santjoanera que llegà el filòleg i poeta, desaparegut encara no fa un any, i a qui aquest diumenge, a les 20 hores, se li dedicarà un espectacle multidisciplinari al Teatre des Born.

«Galops i glops» i «Caragols dels jorns» són els poemaris que va publicar Joan Francesc López Casasnovas (Ciutadella, 1952 - 2022), el primer, amb el pseudònim de Pere Xerxa. És d'aquests llibres d'on surt la selecció de poemes que serveix per a configurar el guió de l'espectacle «Mirada d'un santjoaner», que organitza VaDcultura, entitat de la qual l'escriptor en fou un dels primers socis i que ara reunirà una vintena d'artistes a l'escenari des Born. És un «homenatge coral» al lletraferit, en el marc del Sant Joan Cultural, la iniciativa que, en la pandèmia, omplí amb poesia i música l'enorme buit que deixava l'absència de cavalls a Ciutadella. Una proposta de promoció de la literatura amb un fort lligam amb la festa i en la qual López Casasnovas no dubtà a participar. El poeta participà en els «Caragols poètics» de VaDCultura Elenc d'artistes «Mirada d'un santjoaner» és un espectacle amb el guió i la direcció de Dolors Boatella, partint de la selecció poètica que Bep Joan Casasnovas ha fet dels textos del poeta. A partir d'aquí, l'homenatge compta amb els actors Mari Genestar, Blai Llopis, Josep Mercadal i Agnès Romeu, els rapsodes Bep Joan Casasnovas, Iosune Arriaran, Toni Català, Guillem Benejam, Gustau Juan, Pau Faner i Francesc Florit Nin, que intervé igualment com a pintor, en un vídeo realitzat per Macià Florit. En l'apartat musical, es comptarà amb Lluís Gener (contrabaix), Moisès Pelegrí (percussió), el cor Llunes Brunes que formen Margui Juanico, Lídia Rosselló, Anna Janer i Annabel Vilallonga, a més de la veu i la guitarra de Cris Juanico, que s'ha encarregat també de musicar els poemes. Així mateix, participaran el fabioler Sergi Romacho, el ballarí Joan Taltavull i Pere Anglada és l'autor del disseny de llums i l'ajudant de direcció. L'esdeveniment compta amb el suport de la família de López Casasnovas. La seva dona, l'artista Mercè Orleans, ha dissenyat la il·lustració que anuncia l'acte. Tot plegat, promet un espectacle molt visual que Cris Juanico defineix com a «polièdric», on «la poesia s'embolcalla amb la música, la dansa, projeccions audiovisuals i recitats», amb el fil conductor del Sant Joan de Joan F. López Casasnovas, amb el «vessant més literari, però també en aquell on es manifesta una comunitat entorn als orígens de cultura i pertinença». És així, amb els versos santjoaners de Pere Xerxa, que VaDcultura, l'equip que farà possible el projecte i, com a col·laboradors, el Teatre des Born, la Fundació Baleària, la llibreria vaDllibres, l'Ajuntament de Ciutadella i el Consell, volen «recordar-lo, per agrair-li la tasca, l'atenció i l'ensenyança que ens va deixar». El apunte Sant Joan Cultural, el 'llegat' poètic i musical de la pandèmia La covid 19 va aturar el món. També Sant Joan, en una Ciutadella que quedava orfe de la seva màxima expressió tradicional i festiva. Fou aquí on sorgiren iniciatives com el Sant Joan Cultural de l'associació VaDcultura, que davant l'absència dels cavalls, intentà omplir el buit amb l'univers de sentiments que desperta aquesta festa quasi mil·lenària. Per Sant Joan de 2020, VaDcultura proposà el «Caragol poètic», un recorregut poètic i musical per sis punts del centre històric. Un projecte que va créixer l'any següent, ja que a l'itinerari poèticomusical de dia 23, s'afegiren els «Jocs en vers as Pla», un replec de poesia i la representació del segon acte de «Foc i Fum» en un hort des Pla, on realment es situa l'escena en l'obra de Joan Benejam.