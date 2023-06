«He pintat s’ensortilla, perquè els cavalls corren molt», deia ahir dematí en Pau Lluch, un dels 32 fillets que van participar en el taller de pintar carotes que va organitzar el CerclArt, del Cercle Artístic.

Aquesta és una activitat que es fa cada any i que acostuma a tenir molt bona acollida. També l’ha tingut en aquesta ocasió, ja que a més dels petits, hi van prendre part una vintena de joves i adults.

Els primers que es van posar mans a la feina van ser els infants. Podien triar d’entre una bona varietat de propostes, o crear les seves pròpies il·lustracions.

En Luca Gijón, de set anys, va optar per una carota tradicional, com la del pirata, o com deia ell, «el que comanda el vaixell», i al qual va afegir «unes quantes creus de Sant Joan, que m’agraden molt». Na Mar Anglada va preferir fer una Peppa Pig molt santjoanera, amb «un vestit amb la bandera de Sant Joan» i amb afegitons que no venien en la plantilla, com «el tambor, el fabiol i unes avellanes».

Elements ben propis de la festa, de la qual gaudeix especialment els moments de «fer sa capadeta, a la finestra». Els infants estaven acompanyats pels pares, rebien també l’assessorament dels membres de CerclArt, que els aconsellaven sobre com fer els traços o com fer les mescles de colors per aconseguir els tons desitjats.

És així com en Gael Garcia va fer la seva carota, també amb el motiu de l’ensortilla, amb dues astes com les que duen els cavallers que corren en els Jocs des Pla. «He triat aquest dibuix perquè m’ha semblat molt festiu», deia al costat del seu pare, tot reconeixent que «fer el fons de color blau, ha estat el més difícil».

Durant els tallers, els fillets van tenir l’assessorament per part dels membres de CerclArt. | Gemma Andreu

Un cuiner, un moix o un elefant, una lluna, personatges imaginaris, un home molt barbut o un pop amb moltes potes, van ser altres de les il·lustracions que van pintar els petits, que no van dubtar a l’hora d’incorporar elements diversos relacionats amb Sant Joan. Una festa que desperta sentiments i passions des de ben prest, com explicava na Martina Pons, qui amb set anys, ja sap què és qualcar a cavall, «m’agrada molt», i també «vaig caure un parell de vegades». Tal vegada per açò, «m’agrada pintar, perquè són coses de Sant Joan», deia alegre.

Acabada l’activitat infantil, a partir de les 11 del matí va ser el torn dels majors, que van tenir l’oportunitat de fer els seus propis dibuixos o aprofitar els models que hi havia preparats perquè els poguessin copiar.