Sense incidències. Així es pot resumir la reunió de caixers que va tenir lloc, ahir migdia, a l’antic casat de Can Simó. El caixer senyor, Borja Saura assegurava que tot havia anat «fantàstic».

I és que amb el precedent de l’any passat, les mirades estaven centrades en aquesta trobada, per si es pogués produir qualque enfrontament, com les crítiques a diverses decisions preses pel caixer senyor i que alguns van discutir.

En aquesta ocasió, la reunió va ser distesa, fins al punt que hi va haver aplaudiments fins a tres vegades, arran de les intervencions, tant de Borja Saura, com del seu germà Biel, que l’any passat va sortir en la tanda del Dia de Sant Joan dematí.

A les 13 hores en punt, els presents van començar a entrar a l’antiga casa de Can Simó. | I.P.D.R.

La trobada va ser a l’entrada de la casa, acabada de pintar i amb gairebé tot a punt, perquè la setmana qui ve comenci la festa. De fet, així com l’any passat part dels assistents van seguir la reunió des del mateix carrer de Santa Clara, en aquesta ocasió, Borja Saura va procurar que tothom entrés, per tal de poder tancar la porta i que qualsevol comentari quedés entre els presents.

Indicacions

Amb la presència dels membres de la Junta de Caixers, Borja Saura va donar les habituals indicacions, per tal que la qualcada es mantengui unida i no es produeixin retards innecessaris. També, referent a llevar-se el capell allà on correspongui, com a senyal de respecte, per exemple, quan passen per davant una església, una imatge d’un sant o una casa noble. Són les qüestions habituals de cada any per mantenir un ordre dins la filera de cavalls, per contribuir a fer que es desenvolupi amb normalitat.

Saura va fer referència a les recomanacions que les institucions han enviat als cavallers. En aquest sentit, va convidar tothom a viure la festa amb intensitat, com sempre, tenint en compte que cavalls i genets són els autèntics protagonistes de Sant Joan.

Acabat l’acte, que va durar just quinze minuts, el caixer senyor no va voler dir gaire cosa sobre el que s’havia comentat. Simplement es va limitar a explicar que «tot va endavant» i que els «caixers i cavallers van units per fer un gran Sant Joan».

Ara, queda pendent de saber si en aquesta ocasió, i com ja va passar en les festes del primer any del bienni, durant els actes protocol·laris hi haurà canvis, per exemple, en la Junta de Caixers. Cal recordar que el 2022, i encara que Borja Saura havia desmentit els rumors, el dia 24 dematí hi va haver quatre canvis. Biel Saura va substituir el seu germà, i Joan Gelabert va ser el caixer fadrí, en el lloc de José Benejam. L’altre canvi va ser obligat, per la caiguda de dia 23 del caixer pagès, Siscu Capó, i el de sa capellana, Antoni Fullana, que havia donat positiu per covid-19 i no va fer els actes a cavall, igual que enguany.