«Ja hi ha prop de trenta inscrits i la campanya de captació de nous voluntaris està donant fruits esperançadors». Tot i així, els Voluntaris de Sant Joan confien que més gent s’animi, perquè, al cap i a la fi, l’únic objectiu és garantir la seguretat dels Jocs des Pla i, amb açò, la seva pervivència en el temps.

El president dels Voluntaris de Sant Joan, Manel Ojea, ho té clar. És necessari que actes com els Jocs des Pla comptin amb la major seguretat possible, perquè «si un dia s’arribés a considerar que no són segurs, es deixaran de fer i ja no es recuperaran».

Per evitar que pugui succeir quelcom semblant, els Voluntaris de Sant Joan mantenen el seu compromís amb la festa i amb Ciutadella, per reclutar gent que ajudi a fer passadís, perquè cavalls, genets i públic els puguin gaudir sense ensurts. «Molta gent es pensa que fer de voluntari és perillós, però no ho és», assegura sobre un dels motius que donen molts per no contribuir amb ells. «És una llàstima que siguin voluntaris menys de l’1 per cent de la gent que hi ha a Ciutadella, si estimam tant la festa, ens hauríem d’animar a col·laborar».

Ojea, amb un cavaller, durant el Caragol de Santa Clara.

Per altra banda, Ojea valora positivament els canvis que s’introduiran enguany a la costa del Bastió de sa Font, on «hi haurà una barrera, perquè si qualque cavall surt desbocat, no es creui amb la gent que s’acostuma a posar al final des Pla» i que és on l’any passat es va produir un accident greu.

Massificació i mesures

«A Ciutadella tothom es centra en la massificació», creu Ojea, i és un tema que han de resoldre les institucions. Al cap i a la fi, «ens queixam molt, però a qui cobra 1.700 euros per allotjar un visitant una nit ja li va bé i per als negocis, com més gent, millor».

«La gent de Ciutadella hauria d’estar orgullosa de què tanta gent vulgui venir a conèixer la festa». El problema, lamenta, «és que se mesclen dues festes», la dels cavalls, «que és molt polida i que xerra de costums i tradicions», i la paral·lela, «del botellot». Per açò, «fa anys que proposam donar una alternativa i voldríem fer una prova pilot», desviant uns metres la gent que es queda a la zona del Molí des Comte, amb un concert al tram de davant Calós. «Seria igual que el Dia des Be, i permetria que els cavalls que arriben de Sant Joan de Missa passessin per allà sense problemes».

Quant als filtres en actes com el Primer Toc, el Caragol des Born o els Jocs des Pla, «s’ha d’aforar la gent que pot entrar, però sempre passa que hi ha gent d’aquí que no pot entrar». Per açò, defensen que «fa vuit anys vam proposar de posar polseres» que es podrien entregar durant l’hivern, i els Voluntaris aposten també «per instal·lar més graderies as Born», dalt Es Passeig. A cada costat de la tarima de la Banda de Música hi cabria molta gent asseguda i donaria l’oportunitat de gaudir de l’espectacle «a la gent major i els més petits, que només ho poden veure per la tele o situant-se en punts allunyats, com davant l’Ajuntament». Sobre açò, «l’Ajuntament va dir l’any passat que no hi havia temps, enguany n’hi ha hagut?», es demana el col·lectiu, alhora que considera que «s’evitarien les baralles de cada any per les cadires».

A més, «creiem que no faria nosa que, davant de Correus, també hi hagués un entarimat, i la gent major podria retirar tiquets a l’hivern per tenir lloc».

Són idees per a millorar la festa i fer-la accessible a tothom, i que s’afegeix a altres que els Voluntaris han fet abans. «L’any passat es va posar megafonia al jaleo, i es mantindrà». «Són propostes per a protegir els diferents actes, perquè la festa no mori d’èxit, perquè si açò passa, després tot seran lamentacions».

De fet, no comparteixen decisions com la del caixer senyor d’aquest bienni, Borja Saura, de tornar a les carotes antigues, i no emprar una llenya més fàcil de rompre per evitar baralles.

Per últim, Ojea té clar que el paper dels Voluntaris de Sant Joan ha de ser només temporal. Tot i que ja fa massa anys que estan actius, «hem de desaparèixer, serà l’alegria més grossa que tindrem, perquè voldrà dir que la festa és segura i no feim falta».