«Viu ses festes amb Fundació» és el lema de la campanya que impulsa la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca i que compta amb la col·laboració de l’artista Marc Jesús. Amb l’objectiu de promoure la responsabilitat social i la inclusió de les persones amb diversitat funcional, han editat 30.000 ventalls, que es repartiran a l’estiu, durant les festes patronals de tota Menorca, començant per Sant Joan.

Aquests ventalls són possibles per la implicació de catorze empreses que cobreixen els costos, i altres que ajudaran a distribuir-los arreu de l’Illa. Són 30.000 ventalls que «enlairen valors» i «promouen un canvi de mirada», per aconseguir una festa més inclusiva, repensant «les barreres físiques, socials, sensorials, comunicatives i cognitives». L’objectiu és «promoure que els nostres pobles i ciutats puguin ser cent per cent accessibles».

Així ho explicaven els responsables de la Fundació. Mònica Planella, la directora administrativa, destacà que «el més important és donar visibilitat i fomentar la inclusió», amb un projecte que permet posar a la venda els ventalls, a un euro, i els beneficis es destinaran als centres especials d’ocupació de la Fundació, Social Càtering, Eco Verd i Lligall Art Gràfic.

En equilibri

Marc Jesús ha recuperat l’equilibrista que creà amb motiu de la constitució de la Fundació. Ha adaptat per al ventall el personatge que dissenyà llavors, i del qual li agrada «el simbolisme, una persona amb diversitat funcional fa molts equilibris amb l’entorn, i cal que tothom prenguem consciència». Per açò, per a ell «és un plaer col·laborar amb projectes solidaris» com aquest.

El personal del Centre Especial d’Ocupació Lligall Art Gràfic és l’encarregat d’organitzar la logística per fer arribar els ventalls a totes les festes de poble. Avui, la Fundació compta amb una plantilla fixa de 76 persones en aquests centres, de les quals més d’un 70 per cent tenen qualque discapacitat.