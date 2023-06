Ciutadella es prepara per rebre l’afluència de visitants per Sant Joan, indicant una vintena de bosses d’aparcament per tota la ciutat, que sumen 2.307 estacionaments. És l’estimació de places de la Policia Local, per ajudar a localitzat els pàrquings.

Per altra banda, i per mor de la instal·lació de la fira a la plaça des Pins, fins dia 26, l'accés del trànsit a la plaça des Born queda limitat als vehicles que arriben per Sa Muradeta i pel carrer Nou de Juliol, i podran sortir cap al port o pel carrer de Joan Benejam. Açò serà, és clar, menys els dies 23 i 24, que la circulació estarà restringida de Contramurada cap endins i en alguns carrers que hi toquen (zona Paborde Martí i Camí de Maó-Sant Antoni Maria Claret). Per a la Vetla des Be, es tancarà el trànsit des de les rotondes del Canal Salat al Cementeri Vell, al carrer Glosador Vivó i trams de Formentera i Cabrera. El dispositiu preveu possibles tancaments de trànsit a Captius de Constantinoble i Comte Cifuentes. I per al moment de penjar la bandera, al 92 de Sant Antoni Maria Claret, es tallarà en el tram afectat del carrer, i a Màrius Verdaguer. Darrers retocs al dispositiu de per part dels cossos de seguretat implicats Els cossos implicats en l'operatiu de seguretat de Sant Joan van celebrar, aquest dimecres, una reunió, per acabar de tancar el dispositiu. La trobada va ser tècnica, sense responsables polítics, amb la presència de responsables de la Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, 112, Protecció Civil, a més del director de l'Institut Balear de Seguretat Pública, Vicenç Martorell, o el director de Ports, Pere Julià, per a coordinar qüestions relacionades amb l'activitat portuària abans, durant i després de les festes. «S'han posat damunt la taula els punts principals de la festa, relacionats amb el pla director», i també «hem coordinat l'operativa dels dispositius sobre el terreny, la coordinació entre cossos», exposava aquest dimecres el cap de la Policia Local, Diego Pastrana. El dispositiu parteix del pla director, «amb l'objectiu primordial de complir» el que marca i, encara que «hi ha alguns desajustaments que s'han d'acabar de perfilar», assegura Pastrana que «hi ha bona sintonia i bona col·laboració de tots».