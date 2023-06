El cambio de ubicación de cas caixer senyor obligará, en el caso del Primer Toc del día 23 de junio, a reformular el plan de seguridad. El plan director de Sant Joan prevé los dispositivos necesarios para varias casas nobiliarias, las más frecuentes los últimos decenios. En este sentido, la residencia de los Vivó Truyols no figura, pero aún así, su situación sería incluso mejor, a efectos de seguridad, que la de Can Morel, en el Carrer de Santa Clara, al tratarse de un espacio mucho más abierto.

Los cuerpos implicados en el dispositivo de seguridad deberán reelaborar el documento, algo que no será un inconveniente, según manifestó en la reunión el jefe de la Policía Local, Diego Pastrana, quien ya había comunicado lo acontecido a la dirección general de Emergencias. Esto no afecta, en cambio, al Dia des Be, puesto que esta jornada no está incluida en el plan director.