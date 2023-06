A l’escoleta infantil des Mussol, a Ciutadella, van celebrar aquest dissabte el seu particular Dia des Be. No hi va faltar cap detall, ni tan sols un petit anyell, que s’homo des be va acariciar i dur a les espatlles, en companyia de la resta del grup, davant l’atenta mirada de les famílies dels fillets.

Hi eren tots: dos policies locals per obrir pas, el fabioler amb el fabiol i el tambor ben engalanat, el caixer fadrí amb la bandera, els caixers pagesos i el casat, el caixer senyor i sa capellana. I amb ells, uns quants cavallers amb els seus corbatins i capells negres i, és clar, dos guàrdies civils per tancar la comitiva.

Els pares esperaven a l’altre costat, amb els telèfons mòbils a punt, per captar cada detall | Josep Bagur Gomila

En el barri de Dalt sa Quintana, aquest és ja un esdeveniment esperat els dies abans de Sant Joan. De fet, «fa més de vint-i-dos anys» que s’organitza aquesta minicomitiva des be. Ho explica la directora del centre, Sili Barceló, qui recorda que, a part de servir «per explicar la festa» als infants, la iniciativa «va ser una idea, perquè la visquessin en primera persona i a la seva mida».

Un anyell

Cada any, a part dels petits, el gran protagonista és l’anyell. «Com a molt, té dues setmanes» de vida. «Tot el que es fa amb animals, els agrada molt», deia Barceló, sobre una festa que rep l’imprescindible estaló de les famílies.

Uns dies abans, l’escola acostuma a organitzar un taller en família, on els pares ajuden a confeccionar els diferents elements necessaris, des dels capells i corbatins fets de cartolina negra, fins a les aludes i les canyes verdes que després s’enduen els petits a casa, com a record d’aquest dia especial. I també confeccionen els flocs que col·loquen a l’animal, imitant els ornaments que llueix l’anyell cada Diumenge des Be.

Amb tot l’attrezzo a punt, abans d’iniciar la marxa toca col·locar-ho tot en el seu lloc. Quan reben l’anyell, el fabioler s’encarrega de pintar les creus als peus i al front de s’homo des be. Després, arriba el moment en què aquest, vestit a l’estil de les pells de be i amb la corresponent paleta al front, carrega l’animal, açò sí, amb l’ajuda de les mestres, per iniciar el recorregut.

A fora, ja fa una estona que esperen les famílies, mòbils a punt, per captar la desfilada, que transcorre al voltant de la plaça. Els petits es senten per un dia els autèntics protagonistes, d’una festa que la majoria ja han viscut, però que, per la seva curta edat, encara no han arribat a apreciar en la seva dimensió. És així que «ho viuen de més a prop», igual com va succeir amb el replec que van presenciar dijous, i les avellanes que van tirar dimecres, quan es van endur a casa un talec ple.