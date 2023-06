Ha arribat un altre Sant Joan. El primer toc de tambor i fabiol ha posat final a l'espera dels dies més esperats a Ciutadella. Així ha començat el primer torn d'aquests dies festius, el del Diumenge des Be, enguany amb un canvi d'escenari de darrera hora. La casa dels Vivó Truyols, a la plaça de Ses Palmeres, ha estat, per primera vegada en el seu segle d'història, l'epicentre de la jornada.



Així, a les 9 en punt, el fabioler Sebastià Salort, ha començat a sonar les notes del tambor i fabiol. Precedit d'un gran silenci, s'han sentit les notes que fan encendre l'emoció de les festes de Sant Joan. La gernació, que ho ha pogut seguir des de defora de la casa dels Vivó Truyols, ha respost amb un fort aplaudiment i crits d'emoció. Enguany, també, s'ha pogut seguir millor, més ample, ja que la gent s'ha repartit entre el carrer de Maó i Ses Palmeres, enlloc de l'estret carrer de Santa Clara de l'any passat. Així i tot, una gernació estava escampada entre el carrer de Maó i Ses Palmeres.



Una mitja hora abans, ha arribat el protagonista de la jornada, en Llorenç Bosch Llufriu, missatge de Son Saura Nou, que és enguany s'homo des be. Damunt les seves espatlles carrega un preciós anyell, centre de totes les mirades ja des de la passada nit amb la vetlla al carrer de Sant Antoni Maria Claret. Amb ell també hi han arribat la resta de la comitiva de la junta de caixers. Abans, el caixer senyor, Borja Saura, ha entregat la bandera al caixer fadrí, José Benejam Biescas.

La comitiva, amb s'homo des Be, rebuda a la Casa Vivó Truyols | Joan Juanico Noticias relacionadas L’emoció de la festa comença a reviure amb la Vetla des Be Aquestes són les carotes de les festes de Sant Joan d'enguany Más noticias relacionadas Per endavant, queden 117 visites, de les quals tres són de tocs de dol. Les primeres aturades són a l'Ajuntament i Cal Bisbe, enguany, amb canvi de protagonistes. A l'Ajuntament, amb la nova corporació municipal, encapçalada per la batlessa Juana Mari Pons, investida el passat dissabte; i al palau episcopal, amb el nou bisbe de Menorca, Gerard Villalonga.



Cap al migdia, arribaran al teatre del Casino 17 de Gener, mentre es fa la darrera representació de 'Foc i fum'. La jornada s'acabarà amb la visita al domicili del caixer casat, Joan Moll Capella, al carrer de Sant Antoni Maria Claret.