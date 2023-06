El Saló Gòtic de l’Ajuntament de Ciutadella ha recobrat el protagonisme aquest matí durant el Diumenge des Be amb la visita de la comitiva, després del canvi obligat l’any passat a l’edifici municipal de Can Saura per les obres que s’havien efectuat a la sala noble de l’Ajuntament.

La nova corporació municipal, amb la batlessa Juana Mari Pons i la resta de regidors, ha donat la benvinguda a la comitiva des be cap a les 9.10 hores, davant l'expectació d'un nombrós grup de persones que han estat esperant a l'exterior de l'ajuntament. La nova batlessa, Juana Mari Pons, esperant l'arribada des Be | Katerina Pu Dins el Saló Gòtic, amb els retrats dels ciutadellencs il·lustres com a testimoni i les finestres ben obertes, la batlesa Juana Mari Pons i la comitiva des be s'han seure a les cadires disposades en filera al cap de la sala, amb el caixer senyor Borja Saura i el caixer capellà Antoni Fullana asseguts a cada banda de la primera autoritat municipal, mentre que al seu darrere han estat dempeus els regidors de la corporació. A un lateral de la sala i al costat de s'homo des be, Llorenç Bosch, ha estat assegut el descarregador Lito Prats, que ha subjectat es be, adornat amb uns trenta-cinc flocs de colors i posat damunt una estora de pell. Durant els pocs minuts que els components de la comitiva des be i els representants municipals han estat al Saló Gòtic, les persones presents han fet nombroses fotografies per immortalitzar la visita.