Un bisbe menorquí que ha exercit en dos biennis com a caixer capellà a les festes de Sant Joan de Ciutadella, ha rebut aquest diumenge matí a la junta de caixers i s’homo des Be a Cal Bisbe, juntament amb es fabioler i es descarregador.

Gerard Villalonga, que va ser ordenat pastor de la Diòcesi de Menorca el passat 22 d’abril, havia exercit anteriorment, en dues ocasions, com a amfitrió dels caixers de Sant Joan i la representació viva de Sant Joan Baptista, però sempre com a administrador diocesà durant les etapes de seu vacant, després que els bisbes Salvador Giménez i Francesc Conesa marxessin a Lleida i Solsona, respectivament.

Un moment de la convidada al palau episcopal | Josep Bagur Gomila

Aquest diumenge, juntament amb el vicari general i rector de la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella, Bosco Faner, el bisbe Gerard ha viscut l’emotiu moment de la segona visita del Diumenge des Be, tot seguit que la comitiva, després del primer toc, s’ha dirigit en primer lloc a l’Ajuntament, on ha estat rebuda per la corporació.

El bisbe Gerard, que ha rebut la comitiva a la porta d’entrada de la residència episcopal, ha convidat als caixers i s’homo des Be a un got d’aigua fresca, dolços i pastissets. La recepció s’ha celebrat a la sala on hi ha la galeria dels bisbes de la Diòcesi.

Hi han assistit els treballadors de la Cúria Diocesana, col·laboradors, familiars i amics. «És una visita molt esperada i emotiva, que preparem amb il·lusió, tot seguit que rebem als caixers de Sant Joan, entre ells, el caixer capellà, aquest bienni Antoni Fullana, que és el representant de l’Església, i s’homo des Be, que constitueix la viva presentació del sant precursor, sant Joan Baptista, fets i personatges que posen de relleu el sentit, contingut i significat cristià de les festes de Ciutadella», ha manifestat a «Es Diari» el bisbe Villalonga.

El caixer fadrí, José Benejam, i el vicari general, Bosco Faner, es saluden | Josep Bagur Gomila

També ha participat a la visita el rector de la parròquia de Sant Rafel de Ciutadella, Joan F. Camps, que és el responsable del bon manteniment de l’ermita de Sant Joan de Missa, i que enguany representarà Antoni Fullana com a caixer capellà el dissabte de Sant Joan i també el dia de Sant Joan matí. El rector de la Catedral, Josep Manguán, representarà Antoni Fullana en els actes del capvespre de Sant Joan.

El bisbe Gerard ha explicat que participarà en l’oració de les vespres a l’ermita de Sant Joan de Missa i també a la missa des caixers. Destaca que «enguany tenc l’honor i la responsabilitat de participar, com a bisbe de Menorca, en els actes de Sant Joan, un fet que m’omple d’alegria perquè m’unirà més a una festa a la que m’hi sent molt vinculat per motius personals, professionals, pastorals i curials».

«Sant Joan és un gran sentiment que uneix a tot el poble de Ciutadella»

El bisbe Garard Villalonga afirma que «les festes de Sant Joan són un gran sentiment que uneix a tot el poble de Ciutadella; una celebració d’origen religiós on els pagesos cavallers són els vertaders protagonistes». Afegeix que «és una festa hermosa, amb molts moments i espais per viure i compartir amb la família i els amics; una gran festa de la qual els ciutadellencs n’estan molt orgullosos, que han sabut transmetre durant generacions el significat de cada acte».