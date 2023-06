La gran gernació que hi ha per Sant Joan, amb un mòbil per butxaca i amb l'enviament de milers de fotografies i vídeos, fa que durant les festes molts moments la xarxa se saturi i sigui difícil enviar un missatge o fer una simple telefonada.



Conscients d'açò, Movistar ha decidit reforçar la seva xarxa mòbil per oferir un millor servei durant les festes. Així, instal·larà una unitat mòbil amb tecnologia 3G i 4G a les proximitats del Port de Ciutadella per garantir el servei tant de veu com de dades durant les festes.



La companyia telefònica recorda que l'any passat durant el 23 i el 24 de juny el trànsit de dades s'incrementà un 66,4 per cent, comparat amb la setmana anterior, mentre que el trànsit de veu augmentà un increment del 38 per cent.