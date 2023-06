Aquest Sant Joan hi haurà fins a 4.600 quilos d’avellanes a repartir entre el Diumenge des Be i el pròxim 23 capvespre. Sa Cooperativa del Camp ha comprat 300 sacs, un centenar més que l’any passat. Diumenge es van exhaurir els 90 sacs que es van posar a la venda a la Contramurada; al voltant de les 21 hores ja no se’n trobaven.

Per aquest divendres, quan els cavalls siguin a Sant Joan de Missa, està previst que n’hi hagi 140 a disposició de la gent, a un preu de venda de 16 euros, en el cas dels sacs, i de 5 euros, les bosses. En aquest sentit, són els mateixos preus que hi havia l’any passat. Noticias relacionadas La Guàrdia Civil tindrà un dron per vigilar les infraccions de trànsit durant les festes Sant Joan Más noticias relacionadas La resta d’avellanes quedaran en dipòsit a la cooperativa i també se’n queda una part l’Ajuntament, per a repartir-ne, l’any qui ve, entre les escoles i escoletes. Igualment, es destina una part per a les funcions de la sarsuela «Foc i Fum». De Reus Les avellanes arriben a Ciutadella des de Reus, a Tarragona. El trasllat dels 300 sacs ha anat a càrrec de Mascaró Morera. Com explica la gerent de Sa Cooperativa, Tònia Bosch, l’encàrrec es fa el mes d’octubre, quan es fa la collita i abans de destinar les avellanes buides per a la generació de biocombustibles. Sa Cooperativa s’encarrega de comprar les avellanes des de l’any 2005, sempre a la mateixa explotació, de la família Plana, a la ciutat tarragonina. Els darrers anys s’ha notat una baixada en la venda d’avellanes. El 2019, abans de la pandèmia, es van llençar 192 sacs, 65 el Diumenge des Be i 127 el Dissabte de Sant Joan. Mentre, el 2004 se’n van vendre 113 i 289, respectivament, és a dir, 402.