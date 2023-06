Després que el cap de setmana passat començara el veritable compte enrere per a la festa gran amb la celebració del Dia des Be, Ciutadella va començar a ficar-se de ple a Sant Joan aquest dijous al vespre amb la nit dels festers. Les fogueres que es van repartir per diferents punts de la ciutat van servir per caldejar l’ambient d’una ciutat on la festa es respirava des de primera hora del matí, amb un cas antic en què ja es deixava notar el desembarcament de turistes per Sant Joan.

Tot i això, no va ser fins a caure la nit quan es va avivar la celebració amb la cerimònia de l'encesa de les fogueres. Tot un símbol d'aquestes dates que va prendre a l'Avinguda Constitució (Calós), carrer General Morera, la parròquia de Sant Rafael, la plaça des Born (Cercle Artístic), la cantonada entre els carrers de Sant Antoni Maria Claret i Pere Cortès i al Carrer Lepant. Una proposta que es va complementar amb altres cinc festes de carrer, balls populars, el ritme de la batucada i cercavila. I és que la música és sens dubte la gran protagonista de la festa que es celebra la nit de cada 22 de juny. Una oferta en la qual cal destacar la funció que des de fa uns anys té l'agrupació Feim Poble. Estem parlant d'un grup al Cercle Artístic que precisament va començar la seva particular festa a la calor de la foguera de la plaça des Born per itinerar després pels carrers del nucli antic de la ciutat. «Treim as carrer ses guitarres, els cors i les nostres veus i ses cançons de sa terra, escampen per tot arreu». Aquest és un dels càntics que es recollia en el full que van repartir entre els seus fidels seguidors en què també apareixien les lletres de les cançons que van entonar. Un repertori, com no podia ser d'una altra manera, marcat per la cançó popular menorquina. Sota la direcció de Luci Gregori, el grup amb les seves deu guitarres i prop de mig centenar de veus va entonar cançons com «Davallada de la Mola», «Un senyor damunt un ruc», «Plora guitarra», «Ciutat de Parella» o «Ciutadella, bona terra», entre moltes altres. Un contagiós toc d'alegria que ve a anunciar els dos intensos dies de festa que la ciutat té al davant amb la vista posada en el sempre emocionant Primer Toc que sona aquest divendres a les 14 hores a Can Vivó Truyols, la casa que acull els actes protocol·laris de la festa.