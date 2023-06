El caixer capellà i rector de la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella, Antoni Fullana, explicà i reivindicà l’origen religiós i el sentit cristià de les festes de Sant Joan a l’homilia que pronuncià ahir a la Missa de Caixers a la Catedral.

En referència a les festes patronals de Menorca va manifestar que «aquestes celebracions contenen molts valors que hauríem de preservar: en un món cada vegada més globalitzat, les festes ajuden a conservar la singularitat de les tradicions i costums de cada poble». Va afegir que «en el cicle anual de la vida de l’Església, aquests dies són també molt importants. És el moment de reviure i afirmar el fonament cristià que impregna la nostra vida i la història dels nostres pobles».

Segons Antoni Fullana, «les festes són expressió d'una manera de veure el món des de la fe cristiana. Les festes han nascut d'ella, de la fe del poble, i durant segles han servit per a conservar-la i alimentar-la. Aquesta fe ha donat origen a un patrimoni cultural del qual ens podem sentir orgullosos: ermites i esglésies que contenen creacions artístiques d'una gran bellesa; tradicions que expressen l'ànima dels nostres pobles i que s'han conservat al llarg de molts segles».

El tresor de la tradició pròpia

«També l’Església -va dir Fullana- ha estat l’origen de la festa de Sant Joan, a ell hem venerat en la pregària d’ahir capvespre, a l’ermita que porta el seu nom; avui, en aquesta magna Catedral, que conté al retaule principal, una bella imatge de Sant Joan, i ara celebram aquesta eucaristia, al bell mig del dia gran».

La Missa de Caixers va ser organitzada per un grup de col·laboradors de la parròquia de Sant Antoni Maria Claret. El celebrant principal va ser Antoni Fullana, acompanyat com a concelebrants per Joan F. Camps, caixer capellà substitut; el vicari general, Bosco Faner; i el rector de la Catedral, Josep Manguán. Tomé Olives va ser l’organista, i Pere Pons Llorens, col·laborador de la parròquia de Sant Antoni Mª Claret, organitzà els cants litúrgics, amb la intervenció com a solista, de la soprà Laura Fernández, i el Quartet de la Catedral, format per Carme, Catalina i Joan Taltavull, i Artur Gener. El cavaller de més edat del matí, Pere Bosch, va llegir tres pregàries, mentre que les lectures van anar a càrrec del fabioler Juanlu Gelabert i Clara Fullana, neboda del caixer capellà. En finalitzar l’Eucaristia es va repartir l’estampa de Sant Joan d’enguany. L’autor de la imatge i el poema és Marc Coll Moll.