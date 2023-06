Després de la convidada, tota l'atenció s'ha anat cap as Pla. Després del tradicional crit 'As Pla hi falta gent' de la batlessa, Juana Mari Pons Torres, la multitud ha respost, tant que s'ha superat l'aforament en diverses ocasions, establert en 25.112 persones pels plans de seguretat.

Minuts abans de les 21 hores, la banda de música ja havia davallat as Pla. Després, amb tota la qualcada abaix, formada en aquesta tanda de capvespre per 137 caixers i cavallers, han fet les dues voltes de caragol amb la música de jaleo. Uns moments que novament, entre bots dels cavalls, s'han sentit amb molta alegria i bulla. Abans de les 22 hores, fonts municipals han informat que l'aforament as Pla s'ha hagut de tancar quatre vegades, en comptar fins a 26.200 persones. La corporació municipal, a la tarima des Pla | Josep Bagur Gomila Tot ha estat preparat, per tant, per començar els Jocs. La primera prova, la més espectacular, la de les ensortilles. En concret, es corren tres tandes amb 14 intents cadascuna. Açò sí, en tot moment la multitud ha respectat el carrerany perquè els cavallers puguin córrer sense problemes. Una vegada més, el paper dels voluntaris, així com la dels cossos de seguretat, ha estat molt important i essencial perquè es mantingui el passadís obert. El semàfor, un dels elements importants del dispositiu de seguretat dels Jocs des Pla | Josep Bagur Gomila Al començament, no hi ha hagut molta punteria. No ha estat fins al dotzè intent de la segona tanda, que s'ha endevinat la primera anella. Ha estat en Jesús Bosch, l'amo de Sa Muntanyeta, caixer pagès de Tramuntana, l'encarregat de l'encert. D'altra banda, un cavaller ha hagut de repetir l'intent perquè en atracar-se a l'anella, aquesta havia caigut enterra. A la tercera tanda, s'ha endevinat quatre ensortilles. La primera, a càrrec d'en Jaume Moll, l'amo de Son Bou. Els Jocs des Pla del capvespre enguany compten amb 330 efectius de seguretat, que vigilen el bon desenvolupament d’aquest acte de les festes. Una de les novetats és que l’aforament es controla amb un sistema de càmeres de compteig, que faciliten el control de l’aforament en aquests moments de la festa.