Una de les novetats de les festes d'enguany, les càmeres instal·lades, ha permès actuar ràpidament a les forces de seguretat durant els Jocs des Pla, un dels moments en què més gent es concentra i de més perillositat de Sant Joan. El seu funcionament ha estat molt ben valorat pel cap de la Policia Local, Diego Pastrana, i la batlessa, Juana Mari Pons Torres, en la valoració que han fet després d'acabar Sant Joan.

Pastrana ha dit que s’està complint el pla de seguretat en quant a dotació de personal, però «hem de millorar tecnològicament», perquè dona seguretat. De fet, a diferència de l’any passat, «en els Jocs des Pla no es va aturar la música en cap moment», i també hi va haver atacs d’ansietat, però «amb la càmera enfocàvem, valoràvem i entràvem amb més petit comitè i es feia una atenció molt més quirúrgica».

L'inspector en cap de la Policia Local, Diego Pastrana, i la batlessa, Juana Mari Pons

Valoració positiva

La valoració que es fa de les festes de Sant Joan és molt positiva, tant des de l’Ajuntament de Ciutadella, com de la Policia Local. El dispositiu de seguretat ha donat els seus fruits i no hi ha hagut incidències destacades, i les que hi ha hagut, s’han resolt amb eficàcia i sense necessitat de grans desplegaments, gràcies, en part, a les càmeres instal·lades, que han permès dimensionar els efectius necessaris en cada cas.

Juana Mari Pons, considera que «ha estat un èxit, no hi ha hagut incidents greus a lamentar». Per açò, «vull donar l’enhorabona a tots els recursos humans» que han col·laborat durant les festes, «perquè tot ha sortit molt bé».

L’inspector en cap de la Policia Local, Diego Pastrana, ha afirmat que «ha anat millor del que esperàvem» i ha volgut destacar «l’actitud dels cavallers, dels ciutadellencs i dels visitants», que han col·laborat perquè hagi anat tan bé. I és que «açò no és el preludi de què no hagi de passar res mai més durant les festes, un dispositiu de seguretat està posat per donar una resposta si passés res», però no garanteix que pugui passar.

En qualsevol cas, sí que «s’han fet passes per millorar la seguretat i per preservar les festes».

Coses a millorar

La batlessa creu que «hi ha coses a millorar, que els anirem xerrant amb la junta de seguretat i la Junta Municipal de Sant Joan, perquè l’any que ve encara sigui millor». Es referia a qüestions com els accessos al Caragol des Born i els Jocs des Pla, que es van haver de tancar en diverses ocasions. «Hi ha hagut queixes de ciutadellencs, però hi ha que saber que, en Es Pla, es va tancar per seguretat quan hi havia 27.000 persones».

Sobre açò, el cap de policia, el Caragol des Born «va ser un èxit, no es va quedar ningú sense poder entrar». De fet, «a les 18.14 minuts vaig donar l’ordre de tancament», no per l’aforament, sinó perquè «en aquell moment havíem rebut una cridada que hi havia una persona amb un genoll romput a l’entrada del carrer Major des Born», i en el mateix moment, en el carrer de la Puríssima, «un possible atac de cor», que al final no va ser. «No podíem comportar que la plaça s’omplís més», per si es confirmava l’infart i era necessari fer arribar una ambulància. «Es va fer preventivament i va ser un èxit», els filtres es van reobrir al cap de vuit minuts, i coincidint amb un altre possible trencament d’un peu al carrer des Mirador, i amb «l’avís d’una persona que s’estava ofegant al Pilar i que malauradament va fallir». Però «tothom es va activar» i «la resposta va ser adequada».

Els Voluntaris de Sant Joan van aconseguir un passadís ample i estable tota la nit, afavorint uns jocs espectaculars i àgils. Només a l’hora de ses carotes va estar a punt d’intervenir la policia per desfer la multitud, «va estar al límit», però «no hem de fer un estat policial de les festes, la gent ha de gaudir», considera Pastrana.