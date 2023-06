La música i els focs artificials van ser, ahir, l’ingredient definitiu per donar per acabades les festes de Sant Joan. Va ser, com l’any passat, a la plaça des Born, on es van succeir les actuacions de Pinyeta Pinyol i Pèl de Gall, seguides del color i l’olor a pòlvora de l’espectacle pirotècnic.

El dia de Sant Joanet suposava posar el punt final a una setmana d’actes festius, des del Dia des Be fins a la matinada d’ahir, quan va tenir lloc el Darrer Toc de Fabiol. Era llavors quan arribava el moment del descans, després de les dues darreres jornades, ben intenses, protagonitzades per la filera de cavalls i cavallers, per la gent del camp, que ha sabut preservar la festa al llarg dels segles. Pèl de Gall va presentar el seu darrer treball discogràfic, ‘Forces d’atracció’ | Josep Bagur Noticias relacionadas La fi de la festa a Ciutadella marca el retorn a casa de milers de passatgers Más noticias relacionadas Encara era de dia quan Pinyeta Pinyol va iniciar la seva actuació, dirigida al públic infantil, després de la qual va arribar el concert de Pèl de Gall. El grup menorquí incloïa així Ciutadella en la seva gira de presentació de «Forces d’atracció», el seu cinquè disc que havien donat a conèixer el dissabte 17 a Dènia. La música va animar la festa fins a l’hora dels focs artificials, que es van llençar, de nou, des de la plaça des Born i no des de Son Oleo, pel fet de ser una pirotècnia de més baixa potència.