Es Mercadal viurà aquest dijous, a partir de les 20.30 hores, l’inici de les festes de Sant Martí amb la celebració del pregó que anirà a càrrec de la família propietària de Cas Sucrer, l’emblemàtica pastisseria de la població.

El pregó de Sant Martí tindrà lloc després del ple municipal de Sant Pere en què tradicionalment s’aproven les dates de les festes patronals des Mercadal i Fornells.

En el pregó de les festes de Sant Martí, Cas Sucrer estarà representat per Jaume Villalonga Villalonga, Jaume Villalonga Carreres i Jaumet Villalonga Salom, que pertanyen a la quarta, cinquena i sisena generació, respectivament, d’aquesta empresa familiar i tradicional. Precisament, la història contemporània des Mercadal està íntimament lligada a la trajectòria comercial de Cas Sucrer.

Els tres pregoners explicaran les diferents etapes de Cas Sucrer segons la petjada de cada generació, cadascuna lligada a una època i a unes situacions diferents, des de finals de segle XIX fins a l’actualitat, passant per dues guerres mundials, la Guerra Civil espanyola i innumerables crisis econòmiques.

Trajectòria

Aquest establiment forma part del poble des de 1884, per la qual cosa el pròxim any farà 140 anys que ha estat obert de forma ininterrompuda en el cap de cantó de l’actual plaça Constitució des Mercadal.

Cinc generacions, més una sisena amb molta projecció de futur, han regentat aquesta pastisseria des de que el seu fundador va venir de Maó per obrir aquest negoci tan emblemàtic per as Mercadal i per a tota Menorca.