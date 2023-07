La nova regidora de Cultura i Festes des Mercadal, Nerea Nevado, informa que per Sant Martí, amb el replec del jaleo de dissabte 15 a partir de les 18 hores i el jaleo de diumenge 16 a partir de les 11 amb previsió de temperatures màximes de 35 graus, s’han pres algunes noves mesures tot i que no fa ni quatre setmanes que són al govern municipal i que estudiaran d’altres mesures per implementar-les al 2024 com la instal·lació de tendals als carrers.

Amb una creixent consciència del benestar animal, a més de la nova Llei d'enguany de protecció dels drets i el benestar dels animals, les festes patronals disposaran as Mercadal d'un punt més per abeurar els cavalls en el seu recorregut del Caragol; a més tots els punts es col·loquen en zones d'ombra perquè l'aigua no s'escalfi, mesura que ja es prenia, segons explica Nevado. D'altra banda, s'oferiran per als caixers begudes isotòniques en el seu pas per l'Ajuntament i es trobaran també amb un bòtil d'aigua al seient quan arribin a l'església. Tanmateix Nevado recomana a tots els assistents a les festes «que s'hidratin molt, que beguin molta aigua». I que tenguin seny amb la pomada, perquè l'alcohol deshidrata, així que si es beu pomada, també es pot beure aigua, «tot hi quep».